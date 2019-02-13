André Black Blue, ex-Racionais MC's, morre e rappers do grupo lamentam

13/02/2019 - André Black Blue, ex-produtor dos Racionais MC's Crédito: Instagram / @detentosdorap

O ex-produtor de palco dos Racionais MC's André Black Blue morreu na terça-feira, 12, aos 48 anos, e os integrantes do grupo de rap o homenagearam no Instagram.

O vocalista Mano Brown, que três dias antes havia anunciado luto pelas tragédias que têm acontecido no Brasil, publicou uma foto de Black Blue sorrindo. "Descanso merecido. Esteja em paz, negão", escreveu o rapper.

Ice Blue destacou a personalidade do ex-produtor. "Polêmico, irreverente e celebridade. Black Blue nos dá mil motivos para odiá-lo e dois mil para amá-lo. Tenho um milhão de lembranças, dos lugares e dos momentos", afirmou.