Ambulantes estarão uniformizados durante o Viradão Vitória 2019

Ambulantes durante o Viradão Vitória 2019 usarão uniforme e terão crachá para identificação Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Viradão Vitória mantém sua proposta de agitar a Capital neste sábado (28) e domingo (29), mas com uma programação tão extensa não tem como passar por ela sem um lanchinho, uma água ou aquela cervejinha, não é? A novidade é que os ambulantes cadastrados e qualificados para atuarem na região estarão com uniforme e identificação. mantém sua proposta de agitar a Capital neste sábado (28) e domingo (29), mas com uma programação tão extensa não tem como passar por ela sem um lanchinho, uma água ou aquela cervejinha, não é? A novidade é que oscadastrados e qualificados para atuarem na região estarão com uniforme e identificação.

Além da roupa específica, os profissionais também terão crachá, além de oferecer em seus espaços de trabalho (barracas) um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a ser distribuído pelo Procon Vitória.

A Prefeitura de Vitória (PMV) garante que todos os ambulantes cadastrados para participar do Viradão passaram por capacitação e receberam orientações da equipe técnica do Procon sobre como proceder para garantir o respeito aos direitos dos consumidores. Eles também receberam informações para assegurar a qualidade dos produtos ofertados em suas barracas e carrinhos.