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Ambulantes estarão uniformizados durante o Viradão Vitória 2019

Profissionais passaram por capacitação do Procon Vitória e terão, além de uniforme, crachá para serem identificados pelos visitantes do festival
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 set 2019 às 16:44

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 16:44

Ambulantes durante o Viradão Vitória 2019 usarão uniforme e terão crachá para identificação Crédito: Leonardo Silveira/PMV
O Viradão Vitória mantém sua proposta de agitar a Capital neste sábado (28) e domingo (29), mas com uma programação tão extensa não tem como passar por ela sem um lanchinho, uma água ou aquela cervejinha, não é? A novidade é que os ambulantes cadastrados e qualificados para atuarem na região estarão com uniforme e identificação. 
> Viradão Vitória 2019: divulgada a programação completa; confira
Além da roupa específica, os profissionais também terão crachá, além de oferecer em seus espaços de trabalho (barracas) um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a ser distribuído pelo Procon Vitória.
> "Vai ser muito especial", diz Duda Beat sobre show no Viradão Vitória
A Prefeitura de Vitória (PMV) garante que todos os ambulantes cadastrados para participar do Viradão passaram por capacitação e receberam orientações da equipe técnica do Procon sobre como proceder para garantir o respeito aos direitos dos consumidores. Eles também receberam informações para assegurar a qualidade dos produtos ofertados em suas barracas e carrinhos.
> Viradão Vitória 2019 abre espaço para artes com cinco exposições
O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Bruno Toledo, pondera que o órgão fiscalizador está atuando para dar aos vendedores ambulantes mais cidadania e consciência sobre o seu papel para assegurar aos consumidores uma relação consumerista igualitária, justa e mais humana.

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