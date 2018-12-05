Amazon cria coleção com as principais agências literárias do Brasil

Amazon anuncia Coleção Identidade, no Rio de Janeiro Crédito: Estadão

A Amazon se une a três importantes agentes literárias brasileiras, Lucia Riff, Luciana Villas-Boas e Mariana Teixeira, e, juntas, elas lançam a coleção Identidade.

São 30 contos de autores brasileiros contemporâneos, que começam a ser vendidos pela Amazon agora - individualmente, a 1,99 ou em 3 coletâneas de 10 textos a R$ 9,99 (uma para cada agência literária). A cada dia, um título estará em promoção e destaque na Amazon - e custará R$ 0,99.

Entre os autores estão Vanessa Bárbara, Aline Bei, André de Leones, Isabel Moustakas, Carlos Eduardo Pereira, Marcelo Moutinho, Flávio Izhaki, Miriam Leitão, Sérgio Abranches, Edney Silvestre, entre outros.

"Reunimos dos mais promissores autores da nova geração aos mais premiados. Não queremos nos limitar a esses livros, queremos divulgar a obra desses autores", disse Ricardo Garrido, gerente de aquisição do Kindle, da Amazon. No site da coleção, é possível conhecer o perfil de cada autor e conhecer seus outros livros.