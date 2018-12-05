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LITERATURA

Amazon cria coleção com as principais agências literárias do Brasil

A Coleção Identidade começa a ser vendida agora - cada conto custa R$ 1,99; as três agências também organizaram coletâneas com seus autores, que estão sendo vendidas a R$ 9,90

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:47
Amazon anuncia Coleção Identidade, no Rio de Janeiro Crédito: Estadão
A Amazon se une a três importantes agentes literárias brasileiras, Lucia Riff, Luciana Villas-Boas e Mariana Teixeira, e, juntas, elas lançam a coleção Identidade.
São 30 contos de autores brasileiros contemporâneos, que começam a ser vendidos pela Amazon agora - individualmente, a 1,99 ou em 3 coletâneas de 10 textos a R$ 9,99 (uma para cada agência literária). A cada dia, um título estará em promoção e destaque na Amazon - e custará R$ 0,99.
Entre os autores estão Vanessa Bárbara, Aline Bei, André de Leones, Isabel Moustakas, Carlos Eduardo Pereira, Marcelo Moutinho, Flávio Izhaki, Miriam Leitão, Sérgio Abranches, Edney Silvestre, entre outros.
"Reunimos dos mais promissores autores da nova geração aos mais premiados. Não queremos nos limitar a esses livros, queremos divulgar a obra desses autores", disse Ricardo Garrido, gerente de aquisição do Kindle, da Amazon. No site da coleção, é possível conhecer o perfil de cada autor e conhecer seus outros livros.
O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro.

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