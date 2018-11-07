Amado Batista apresenta hits em show na Serra

Quase nunca falha: basta alguém começar a cantar princeeesa..., para outra pessoa logo completar com a deusa da minha poesia e seguir entoando os lendários versos de Amado Batista. E os fãs capixabas terão mais uma oportunidade de ver de perto um dos maiores nomes da música romântica brasileira. Depois de ser cancelado por conta da greve dos caminhoneiros, o show de Amado acontece no próximo sábado, dia 10, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

Com 43 anos de carreira, o cantor promete apresentar alguns de seus maiores sucessos. No total, são 39 álbuns gravados, mais de 25 milhões de cópias vendidas, além de prêmios como discos de ouro, de platina e de diamante.

Pra mim, esse sucesso todo é uma surpresa, não vou mentir. Eu acho que isso vem desde o começo, das minhas origens. Esse carinho do meu público, independente de raça, cor, idade, é surpreendente! Felizmente, consegui conquistar 43 anos de carreira com a mesma vitalidade e disposição do início, afirma ele, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

SUCESSOS

Mesmo tendo lançado três músicas inéditas no último trabalho, Amado não abre mão dos sucessos, que acabam sendo muito mais requisitados em suas apresentações. Até por isso, o cantor diz não sentir urgência em gravar e lançar canções novas.

Hoje em dia se ouve muita coisa pelas plataformas digitais, não é? Eu não tenho essa necessidade de ficar gravando coisa nova. Prefiro fazer um apanhado, como foi o último disco, com algumas inéditas apenas. Aí as pessoas conhecem um pouco, diz.

O próximo álbum, ainda sem previsão de lançamento, deve seguir a mesma linha do trabalho que homenageou as quatro décadas de trajetória: três inéditas e regravações de alguns dos hits. Não tem jeito, é isso que as pessoas pedem mesmo (risos), diverte-se o artista, que deu entrevista enquanto estava na estrada para cumprir a extensa agenda de shows.

Questionado sobre o que não pode faltar de jeito nenhum em uma apresentação, o cantor responde sem pensar muitas vezes: Princesa, Secretária, Meu Ex Amor, Folha Seca e Seresteiro das Noites.

São mesmo algumas das músicas mais importantes desses anos todos de trabalho. Eu costumo cantar cerca de 30 músicas e ainda assim tem gente que sai sem ouvir alguma que queria que eu cantasse, acaba ficando muita música de fora. Mas, imagina você, se eu resolvesse cantar umas 100? (risos) Eles iam me expulsar de todas as casas de shows!, brinca.

ALÉM DO SHOW

A apresentação de Amado no sábado terá bebida liberada, além de serviço de bufê, com pratos que vão da gastronomia oriental à mexicana, passando pelo árabe e pela comida de boteco. O open bar inclui cerveja, refrigerantes, vinho e drinques variados.

Amado Batista

Quando: sábado (10), às 22h.

Onde: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra.

Ingressos: R$ 180 (valor único com open bar e bufê exclusivo). À venda no Steffen, lojas Jaklayne Joias e Blueticket.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto no valor do ingresso.

Informações: (27) 3338-3009.