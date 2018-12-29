Alexandre Pires e Ludmilla agitam o ES neste domingo. Confira agenda

SHOW

Baile do Nego Veio

Alexandre Pires volta ao Estado neste domingo trazendo seu novo projeto, O Baile do Nego Veio, com os hits que marcaram os anos 90. A partir das 16h. Siribeira Iate Clube. Rua Doutor Silva Mello, 2, Guarapari. Entrada: R$ 56 (2º lote/frontstage/ meia); R$ 89,60 (2º lote/área VIP/meia). Informações: (27) 3261-3965.

Alexandre Pires Crédito: Ulisses Dumas/ Divulgação

Ludmilla

A cantora Ludmilla faz show neste domingo em Meaípe, Guarapari. No mesmo evento, o DJ Alok também é atração. Às 22h, no Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, lote 9, Guarapari. Entrada: R$ 100 (front stage/ 4º lote/ meia); R$ 200 (front stage/ 4º lote/ inteira); R$ 140 (camarote/ 4º lote/ meia solidária); R$ 280 (camarote/ 4º lote/ inteira). Informações: (27) 3272-1565.

FESTIVAL

Réveillon Buraco do Tatu

Com as bandas Ponto de Equilibrio, Mafuá, Mestre Marron, Thais Nogueira, DJ Berim. Às 22h. Às 22h. Entrada: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Buraco do Tatu. Rua Ítalo Vasconcelos, 49, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Informações: (27) 99651-3126.

Réveillon Vibe Itaúnas

Com 3030, Maneva e Mato Seco. Às 22h. Ingressos: R$ 60 (front stage/ meia); R$ 120 (front stage/ inteira). Vibe Itaúnas. Avenida Bento Daher, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.

Com 13 anos de carreira, Maneva se consolida como uma das principais bandas de reggae do país Crédito: Marina Bernardo/divulgação

Festival de Verão de Guriri

Open Bar do Parangolé. Às 22h. Ingressos: R$ 75 (meia); R$ 150 (inteira). Lá Rustic Music Hall. Rua Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus.

BALADA

Cafe de La Musique

Sunset Paradise, com Chemical Surf (SP). Às 15h. Entrada: R$ 90 (meia); R$ 180 (inteira). Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari.

Stone Pub

Hello, Goodbye (Adeus 2018). Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista/ 50 primeiros de branco); R$ 15 (lista/ após os 50 primeiros de branco/ até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Thale Beach

Pré-Réveillon com Bhaskar, Fred Reggiani, Gus n Kill, Cesquim e Thiago C. Às 12h. Entrada: R$ 60. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: pelo telefone (27) 99276-2942.

FESTA

Todos pela Tia Nina

Edição Especial com Som de Fogueira e Jefinho Faraó. Às 20h. Restaurante Porto do Rio. Avenida Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora). Informações: (27) 99982-3854.

TEATRO

Nem Todos Podem Voar