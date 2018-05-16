Alessandra Maestrini apresenta a peça 'O Som e a Sílaba' em Vitória

Recentemente, a atriz e cantora Alessandra Maestrini viu as buscas pelo seu nome na internet aumentarem 3.700% após suas performances no quadro Show dos Famosos, no programa Domingão do Faustão. Em meio aos ensaios e preparação, ela também roda o Brasil com o musical O Som e A Sílaba, que desembarca em Vitória nos dias 18, 19, 20 de maio no Teatro Universitário, na Ufes, através do 10º Circuito Cultural Unimed.

Escrito e dirigido por Miguel Falabella, o espetáculo traz também no elenco a cantora lírica e atriz Mirna Rubim, preparadora vocal de Alessandra na vida real. As duas levam para o palco essa conexão de mestre e aluna ao mostrarem a relação de Sarah Leighton (Alessandra), uma jovem com diagnóstico de autismo altamente funcional, uma savant, com Leonor Delise (Mirna), sua professora de canto. Em entrevista, Alessandra conta detalhes da personagem, a relação com Miguel Falabella e sua participação no Show dos Famosos.

O espetáculo foi escrito por Miguel especialmente para você e para Mirna. Como foi?

É a segunda vez que o Miguel, este gênio e este amigo que tanto amo, me apronta uma bênção dessas. A primeira vez foi a Bozena, de Toma Lá Dá Cá. Miguel estava sendo preparado por Mirna para algum musical, me viu terminando uma aula e disse que iria escrever uma peça para esta voz que não pode ficar escondida do púbico. Em 2016, ele me assistiu fazendo Yentl em Concerto e assistiu à Mirna na peça Paradinha Cerebral. Pronto! Escreveu para nós um espetáculo.

Além do entretenimento, o espetáculo traz uma mensagem sobre a conscientização do autismo?

Aborda-se, sim, a questão da inclusão e do preconceito. Certamente. Profundamente. Mas de maneira, por incrível que pareça, divertida, charmosa. É claro que há momentos dramáticos. Mas o sabor da peça é absolutamente, preponderantemente de bom humor, boa música e suspiros da alma em êxtase.

Como foi sua preparação para Sarah?

Sarah segue a trajetória do herói clássico. Quem me disse isto foi Julia Balducci, cineasta portadora da síndrome de Asperger a quem consultei durante os ensaios. Até conhecer a Julia pessoalmente eu me perdia nas infinitas possibilidades de composição da personagem. E o manancial de personalidades tão diferentes uma da outra que encontrei nas minhas pesquisas deixou muito claro para mim que ela poderia ser... como eu bem entendesse, digamos assim.

Foto: Priscila Prade/Divulgação Mirna Rubim vive Leonor Delise, a professora de canto da personagem de Alessandra Você é um dos destaques do Show dos Famosos no Faustão. Como avalia sua participação?

Corajosa, abusada e descobrindo melhor, a cada semana, os elementos gerais que compõem o quadro.

Precisa ter pique para conciliar os ensaios com o espetáculo?

Opa, se precisa! E muita tranquilidade na alma, para estar focado cada dia em um mergulho diferente. E você é que dita o andar da carruagem, se quem deve ficar à frente é sua persona atriz, cantora, diretora, roteirista ou produtora.

Você canta, interpreta, faz humor e ainda compõe. Tem algo que gosta mais de fazer?

O que mais gosto de fazer é misturar tudo isto numa mesma mira. É quando sou mais feliz!

SERVIÇO

O Som e a Sílaba com Alessandra Maestrini e Mirna Rubim

Quando: sexta-feira (18) e sábado (19), às 21h, e domingo (20), às 18h.

Onde: Teatro Universitário,

Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: térreo  R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira); mezanino 

R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). À venda no site www.tudus.com.br

e na bilheteria do teatro.