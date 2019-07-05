Show de graça

Alemão do Forró grava DVD na Festa do Carro de Boi de Afonso Cláudio

Cantor é atração do domingo (7) com show de graça. Bruna Viola e a dupla Bruno & Barreto são atrações da sexta (5) e sábado (6)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 16:49 - Atualizado há 6 anos

O cantor Alemão do Forró Crédito: Dalton Binow

A Festa do Carro de Boi de Afonso Cláudio vai embalar o fim de semana dos moradores e visitantes da cidade desta sexta (5) até o próximo domingo (7). Os destaques da programação, além do desfile de carros de boi e do rodeio, são os shows de Bruna Viola, na sexta, Bruno e Barreto, no sábado, e de Alemão do Forró, encerrando a festa no domingo.

A festa acontece no Parque de Exposições da cidade e os ingressos só serão cobrados no sábado. Para a sexta (5), a entrada é dois litros de óleo; no sábado (6), os ingressos estão à venda pela internet por R$ 35 (2º lote); e no domingo a entrada é franca.

Bruno e Barreto se apresentam no sábado Crédito: Divulgação

Para o evento, Alemão do Forró preparou repertório especial com seus sucessos e últimos lançamentos e, na mesma oportunidade, vai gravar DVD para celebrar seus nove anos de carreira solo. O cantor é embaixador da edição de 2019 do festival e também ajuda instituições carentes do Espírito Santo.

"O show terá as músicas que o público já está acostumado e gosta de ouvir, mas a gravação do DVD será para marcar a carreira. Tenho uma galera que é fiel na região e tenho certeza de que a apresentação será muito boa", diz o cantor, que adianta que a expectativa está nas alturas para esse espetáculo.

Segundo Alemão, que foi nomeado embaixador da festa, ele visitou a cidade nesta semana e conheceu os espaços que serão ajudados pela parte social do evento. "Nesse ano a edição promete ser uma das maiores até hoje e teve esse braço da festa que quis ajudar a comunidade. Fui à Apae e a outros locais que serão beneficiados. As crianças e demais assistidos ficaram bem animados com a música", brinca.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (5)

19h - Abertura do evento

20h30 - Desfile da rainha

22h - Rodeio profissional

00h - Show com Bruna Viola

2h - Show com Maylon Meira

SÁBADO (6)

13h - Desfile do carro de boi no Centro da cidade

19h - Abertura do evento

22h - Rodeio profissional

00h - Show com Bruno & Barreto

2h - Show com Alencacio Schuenk

DOMINGO (7)

11h - Almoço com show de André Matos e Beto Calil

13h - Apresentação das juntas de boi

15h - Sorteio de prêmios

17h - Gravação do DVD de Alemão do Forró e show

20h - Final do rodeio

SERVIÇO

VIX Festa do Carro de Boi de Afonso Cláudio

Atrações: Bruna Viola, Bruno & Barreto, Alemão do Forró

Onde: Parque de Exposições de Afonso Cláudio (Centro de Afonso Cláudio, Espírito Santo)

Quando: 5, 6 e 7 de julho de 2019 (sexta, sábado e domingo)

Ingressos: para sexta, dois litros de óleo; para sábado, R$ 35 (2º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br ; para domingo, a entrada é franca

