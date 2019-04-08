Aguinaldo Silva pede que público escolha da próxima morte de 'O Sétimo Guardião'

08/04/2019 - O médico José Aranha (Paulo Rocha), o padre Ramiro (Ailton Graça) ou Gabriel (Bruno Gagliasso), personagens de 'O Sétimo Guardião' Crédito: João Cotta / Globo / Divulgação

Aguinaldo Silva usou suas redes sociais oficiais para perguntar ao público qual personagem deve morrer na novela O Sétimo Guardião, que está em sua reta final.

Até o momento, já foram assassinados três personagens: o delegado Joubert Machado (Milhem Cortaz), Feliciano Pataxó (Leopoldo Pacheco) e Milu (Zezé Polessa). A próxima será Ondina (Ana Paula Nogueira).

"O bilhete diz que ainda faltam três. Mas só um dos que restam vai morrer, então vocês podem me ajudar a decidir", afirmou Aguinaldo, listando as potenciais vítimas: o médico José Aranha (Paulo Rocha), o padre Ramiro (Ailton Graça) ou Gabriel (Bruno Gagliasso).

"Qual deles deve morrer? Só vale dizer um", ressaltou, pedindo a participação de seus seguidores para decidir o rumo da novela.