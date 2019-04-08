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NOVELA

Aguinaldo Silva pede que público escolha da próxima morte de 'O Sétimo Guardião'

'Quem vocês acham que deve morrer - o padre, Aranha ou Gabriel?', questionou autor da novela em suas redes sociais

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:14

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:14
08/04/2019 - O médico José Aranha (Paulo Rocha), o padre Ramiro (Ailton Graça) ou Gabriel (Bruno Gagliasso), personagens de 'O Sétimo Guardião' Crédito: João Cotta / Globo / Divulgação
Aguinaldo Silva usou suas redes sociais oficiais para perguntar ao público qual personagem deve morrer na novela O Sétimo Guardião, que está em sua reta final.
Até o momento, já foram assassinados três personagens: o delegado Joubert Machado (Milhem Cortaz), Feliciano Pataxó (Leopoldo Pacheco) e Milu (Zezé Polessa). A próxima será Ondina (Ana Paula Nogueira).
"O bilhete diz que ainda faltam três. Mas só um dos que restam vai morrer, então vocês podem me ajudar a decidir", afirmou Aguinaldo, listando as potenciais vítimas: o médico José Aranha (Paulo Rocha), o padre Ramiro (Ailton Graça) ou Gabriel (Bruno Gagliasso).
"Qual deles deve morrer? Só vale dizer um", ressaltou, pedindo a participação de seus seguidores para decidir o rumo da novela.
Confira a publicação de Aguinaldo Silva sobre o próximo assassinato de O Sétimo Guardião abaixo:

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