Agenda: Sábado de samba com Xande de Pilares e Tunico da Vila

BALADA

Fluente

Baile das Sereias. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Banda 027. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 99944-1204.

Stone Pub

Fiesta Latina Caliente. Às 22h. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Mil Grau. Às 23h. Entrada: R$ 5 (100 primeiros); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 3311-5216.

Garagem Vitória

Hang Blues no Garagem. Participação das bandas Festina Lente e Confraria do Blues. Às 23h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30), R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória.

Correria Music Bar

Shows com as bandas Sunrise Blues Band, The Windows e Rat Salad. Às 22h30. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Pinguim Music Bar

Sábado do Pinguim com The Rock e Thayane e Thyago Oliver. Às 18h. Couvert: R$ 10. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.

Vitrine Music Bar

Vitrine Classic com Banda Trilha. Às 20h30. Couvert: R$ 20 (dependendo da lotação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Clube 106

Forró do 106 Retrô com Alcalyno, Havengar, Trio Jatobá e DJ Fabricio Bravim. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30); R$ 20. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3227-9119.

Toro Black

Liv-E com Marcelo Fiorela, Bruno Matias, Brunelli, Pollux, Snikker. Às 23h. Entrada: R$ 25 (antecipado). Av. Rio Branco, 403, Santa Lúcia, Vitória.

FESTA

Bekoo das Ptas  Ressaca de Carnaval

Às 21h. Quadra da Escola de Samba Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Praça Antônio Ferreira Marques, Caratoira, Vitória. Ingressos: de R$ 5 (primeiro lote) a R$ 20 (na porta).

81º Grande Baile da Academia Dançart

Com as bandas Clave de Sol e Sabor de Mel. Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entradas: com o professor Wognon, da Academia Dançart. Informações: (27) 3229-2352.

MÚSICA AO VIVO

Tunico da Vila e Xande de Pilares

Às 20h. Spirito Jazz.Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 200 (Mesa com 4 lugares). Informações: (27) 3019-0860.

Tunico e Xande Crédito: Victor DellENTITY_apos_ENTITYAntonio - Divulgação

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.

Eliahu

Tributo a Tim Maia. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

Elias Candoti

Voz e violão. Às 21h. Bar do Pedro. R. Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana Darc, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3020-0034.

Banda DuBalaio

Variado. Às 20h. Bar Abertura. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3019-1476.

Grupo Pura Semente

Samba de raiz. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Ana Diene e Fabiano Amorim

Às 20h30. Bar Boi Bumba. Av. Abido Saad, 2001, Jacaraípe, Serra. Couvert: R$ 7.

Pagode & Cia

Samba e pagode. Às 21h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Duets

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Clube Alvares Cabral. Av. Mascarenhas De Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Tributo a Miles Davis

Com Oziel Neto, trompete, Carlos Augusto, piano e Tucca Cruz, baixo acústico. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 3026-8627.

Pedro Costa

Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.

TEATRO

Mostra de Teatro Infantojuvenil

Peter Pan. Às 17h. Love Fair. Às 20h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Rua Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia e comerciários); R$ 12 (comerciantes e conveniados); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.

Exposição

Paisagem Atlântica: Desenhos

Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.

"Paisagem Atlântica: Desenhos" Crédito: Dulce Osinski - Divulgação

Almas Ingênuas

Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Outros Eus

Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.

RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design

Mostra que celebra os 40 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 31 de março.

Colonização do Solo Espírito-Santense