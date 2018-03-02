Agenda: Sábado de samba com Xande de Pilares e Tunico da Vila

BALADA
Fluente
Baile das Sereias. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Banda 027. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 99944-1204.
Stone Pub
Fiesta Latina Caliente. Às 22h. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Mil Grau. Às 23h. Entrada: R$ 5 (100 primeiros); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 3311-5216.
Garagem Vitória
Hang Blues no Garagem. Participação das bandas Festina Lente e Confraria do Blues. Às 23h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30), R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória.
Correria Music Bar
Shows com as bandas Sunrise Blues Band, The Windows e Rat Salad. Às 22h30. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Pinguim Music Bar
Sábado do Pinguim com The Rock e Thayane e Thyago Oliver. Às 18h. Couvert: R$ 10. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.
Vitrine Music Bar
Vitrine Classic com Banda Trilha. Às 20h30. Couvert: R$ 20 (dependendo da lotação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Clube 106
Forró do 106 Retrô com Alcalyno, Havengar, Trio Jatobá e DJ Fabricio Bravim. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30); R$ 20. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3227-9119.
Toro Black
Liv-E com Marcelo Fiorela, Bruno Matias, Brunelli, Pollux, Snikker. Às 23h. Entrada: R$ 25 (antecipado). Av. Rio Branco, 403, Santa Lúcia, Vitória.
FESTA
Bekoo das Ptas Ressaca de Carnaval
Às 21h. Quadra da Escola de Samba Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Praça Antônio Ferreira Marques, Caratoira, Vitória. Ingressos: de R$ 5 (primeiro lote) a R$ 20 (na porta).
81º Grande Baile da Academia Dançart
Com as bandas Clave de Sol e Sabor de Mel. Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entradas: com o professor Wognon, da Academia Dançart. Informações: (27) 3229-2352.
MÚSICA AO VIVO
Tunico da Vila e Xande de Pilares
Às 20h. Spirito Jazz.Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 200 (Mesa com 4 lugares). Informações: (27) 3019-0860.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Eliahu
Tributo a Tim Maia. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Elias Candoti
Voz e violão. Às 21h. Bar do Pedro. R. Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana Darc, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3020-0034.
Banda DuBalaio
Variado. Às 20h. Bar Abertura. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3019-1476.
Grupo Pura Semente
Samba de raiz. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
Ana Diene e Fabiano Amorim
Às 20h30. Bar Boi Bumba. Av. Abido Saad, 2001, Jacaraípe, Serra. Couvert: R$ 7.
Pagode & Cia
Samba e pagode. Às 21h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Duets
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Alvares Cabral. Av. Mascarenhas De Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
Tributo a Miles Davis
Com Oziel Neto, trompete, Carlos Augusto, piano e Tucca Cruz, baixo acústico. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 3026-8627.
Pedro Costa
Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.
TEATRO
Mostra de Teatro Infantojuvenil
Peter Pan. Às 17h. Love Fair. Às 20h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Rua Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia e comerciários); R$ 12 (comerciantes e conveniados); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.
Exposição
Paisagem Atlântica: Desenhos
Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.
Almas Ingênuas
Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.
Outros Eus
Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.
RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design
Mostra que celebra os 40 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 31 de março.
Colonização do Solo Espírito-Santense
A mostra em comemoração aos 481 anos de Vila Velha apresenta uma réplica da caravela Glória concebida pelo artesão Humberto Cypriano, uma estátua do Capitão Donatário Vasco Fernandes Coutinho, feita pelo escultor capixaba Hippolito Alves e 20 painéis contando a história da colonização do Espírito Santo com réplicas de instrumentos e cartas náuticas. Na Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Visitação: segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h. Informações: (27) 3388-4344. Permanente.