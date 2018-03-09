AGENDA' Espetáculos de Fábio Rabin e youtubers são opções no domingo

TEATRO

Tô Viajando

Show do humorista Fábio Rabin. Às 19h30 Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (plateia/ meia); R$ 80 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3533-2221.





Fábio Rabin Crédito: Luís França - Divulgação

Os Saltimbancos

Às 17h. Teatro Universitário. Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 40. Informações: (27) 3335-2953.

Os Saltimbancos Crédito: Raquel Camatta - Divulgação

Tudo Bacana!

Show das youtubers do canal Depois das Onze. Às 18h. Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (cadeira/ meia); R$ 100 (cadeira/ inteira). Informações: (27) 3533-2221.

BALADA

Vitrine Music Bar

Pagode de Verão com Freelance. Às 17h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: pelo telefone (27) 99950-1515.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Correria Music Bar

Baú De Vinil & Clássic Rock Ao Vivo. Às 19h. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Barrerito Chopperia

Samba da Getúlio, DJ Rabannada, Breno & Bernardo. Às 14h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito até 18h; R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Breno e Bernardo Crédito: Rafael Nick

FESTA

Cinco anos do Trio Maracá

Com Diego Oliveira (SP), DJ Andre Barros e DJ Fabricio Bravim. Às 19h. Quintalzinho 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20. Informações: (27) 99973-3770.

Trio Maracá Crédito: Wagner Mendes - Divulgação

Domingueira do Forró

Edinho & Luar do Sertão e banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 8 (meia); R$ 15. Informações: (27) 3229-2352.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 12h. Restaurante Coco Bambu no Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.

EXPOSIÇÃO

Paisagem Atlântica: Desenhos

Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.

Ocupa Corpos

O projeto da fotógrafa Thais Carletti tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a nudez e sobre os padrões de beleza atuais, principalmente os que são impostos ao corpo das mulheres. La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Visitação: de terça a sábado, das 18h às 0h; domingos das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h. Informações: (27) 3207-7944. Até 31 de março.

Pinturas

O pintor Hiago Silva expõe suas pinturas com inspiração de pop art. Entre as obras, quadros com retratos de Marlon Brando, Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Rubem Braga e Renato Russo. Shopping Moxuara. Rodovia BR 262, 6555, São Francisco, Cariacica. Aberto ao público. Visitação: todos os dias, das 16h às 22h. Informações: (27) 3375-5000. Até 9 de abril.

Universo Feminino, uma homenagem às mulheres

Exposição com 25 pinturas em técnicas mistas do artista Ademir Torres sobre mulheres, como homenagem ao dia das mulheres. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Centro, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta das 9h às 17h; finais de semana e feriados, das 9h às 14h. Entrada gratuita. Até 26 de março. Informações: (27) 3388-4344.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua