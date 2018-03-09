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AGENDA' Espetáculos de Fábio Rabin e youtubers são opções no domingo

Além das peças, tem muita música em bares da Grande Vitória. Confira a agenda

Publicado em 09 de Março de 2018 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 20:50
TEATRO
Tô Viajando
Show do humorista Fábio Rabin. Às 19h30 Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (plateia/ meia); R$ 80 (plateia/ inteira). Informações: (27) 3533-2221.
 
Fábio Rabin Crédito: Luís França - Divulgação
Os Saltimbancos
Às 17h. Teatro Universitário. Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 40. Informações: (27) 3335-2953.
Os Saltimbancos Crédito: Raquel Camatta - Divulgação
Tudo Bacana!
Show das youtubers do canal Depois das Onze. Às 18h. Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (cadeira/ meia); R$ 100 (cadeira/ inteira). Informações: (27) 3533-2221.
BALADA
Vitrine Music Bar
Pagode de Verão com Freelance. Às 17h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: pelo telefone (27) 99950-1515.
Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação
Correria Music Bar
Baú De Vinil & Clássic Rock Ao Vivo. Às 19h. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Samba da Getúlio, DJ Rabannada, Breno & Bernardo. Às 14h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito até 18h; R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Breno e Bernardo Crédito: Rafael Nick
FESTA
Cinco anos do Trio Maracá
Com Diego Oliveira (SP), DJ Andre Barros e DJ Fabricio Bravim. Às 19h. Quintalzinho 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20. Informações: (27) 99973-3770.
Trio Maracá Crédito: Wagner Mendes - Divulgação
Domingueira do Forró
Edinho & Luar do Sertão e banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 8 (meia); R$ 15. Informações: (27) 3229-2352.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 12h. Restaurante Coco Bambu no Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.
EXPOSIÇÃO
Paisagem Atlântica: Desenhos
Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.
Ocupa Corpos
O projeto da fotógrafa Thais Carletti tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a nudez e sobre os padrões de beleza atuais, principalmente os que são impostos ao corpo das mulheres. La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Visitação: de terça a sábado, das 18h às 0h; domingos das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h. Informações: (27) 3207-7944. Até 31 de março.
Pinturas
O pintor Hiago Silva expõe suas pinturas com inspiração de pop art. Entre as obras, quadros com retratos de Marlon Brando, Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Rubem Braga e Renato Russo. Shopping Moxuara. Rodovia BR 262, 6555, São Francisco, Cariacica. Aberto ao público. Visitação: todos os dias, das 16h às 22h. Informações: (27) 3375-5000. Até 9 de abril.
Universo Feminino, uma homenagem às mulheres
Exposição com 25 pinturas em técnicas mistas do artista Ademir Torres sobre mulheres, como homenagem ao dia das mulheres. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Centro, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta das 9h às 17h; finais de semana e feriados, das 9h às 14h. Entrada gratuita. Até 26 de março. Informações: (27) 3388-4344.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

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