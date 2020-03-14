Agenda cultural: Vitão e Barbixas agitam fim de semana no ES

14 DE MARÇO (SÁBADO)
- MÚSICA AO VIVO
- Ressaca Oficial carnaval 2020
- Às 18h, na Casa de Bamba. Com grupo AMMOR, Mell (BatuQdelas), Higo (Mafuá) e Fred (Macucos). Couvert: R$ 15 (antecipado); R$ 20 (na hora). R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- Raimundo Machado trio convida Luciana Nunes
- Às 20h, no 244 Club. Com Edson neto e Luciano Furtado. Tocando samba, choro e bossa nova. Couvert: R$ 30. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99502-0244.
- PARA DANÇAR
- Casa 7
- Às 16h. Com Black do Acordeon e Trio Maracá. Ingressos: R$ 20. Vendas: No site Sympla. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
- BALADA
- Clube Arci
- Às 21h. Festa: "Bailão do Adriano". Com lançamento de CD de Adriano & seus teclados, Sabor de Mel e Rhonny & Marcos. Ingressos: R$ 15 (normal, no débito, na bilheteria do local); R$ 17 (normal, no site); R$ 65 (mesa para 4, no site); R$ 60 (mesa para quatro, no débito, na bilheteria do local). Vendas: No site da casa ou na bilheteria do local R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- Motor Rockers
- Às 20h. Com banda Trilha. Ingressos: R$ 20. R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória.
- Bolt
- Às 23h. Festa: Beat5. Tocando: Pop, electro pop, mashup, deep house, tech house. Ingressos: R$ 15. Vendas: Na portaria e no site Lorean. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Correria
- Às 22h. Festa: Rock Ploc. Com banda Metrópole (tributo Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii); Vintage Guys (tributo Bon Jovi, Aerosmith e Guns N Roses) e Cadu Caruzo (tributo Cazuza). Entrada: R$ 10 (primeiras 50 pessoas); R$ 15 (até 00h); R$ 20 (após 00h). Classificação: 18 anos. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Clube 106
- Às 23h. festa: Forró do 106. Com Mestre Marrom, Mafuá e DJ Berim. Ingressos: R$ 20 (até 00h, apenas para pagamento em dinheiro); R$ 25 (normal). Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3227-9119.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Môio Grosso. Com DJs Paulão (SP), Sistah Ilú, Semáforo (residente) e Cabelo (residente). Tocando: Groove, soul, dub, brasilidades e afrobeat. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros); R$ 20 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.
- Fluente
- Às 21h. Festa: St. Patricks Gay. Tocando: Funk, pop BR, electro pop, tribal, pop, reggaeton. Com DJs Manu Martins, Cadu Pinheiro, Isadora Hunka, Fred Rigoni, Jhonnie Reis, Tallyson Moreira, Emily Raizer, Morelove. Ingressos: R$ 30. Vendas: Na portaria e no site Eventbrite. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.
- Woods
- Às 23h. Festa: "Conexão BH". Com João Victor e Greg, Farra Dois, DJ Bruno Fischer. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301. Classificação: 18 anos.
- Mula Rouge
- A partir das 18h. Com DJs Led Russo, Kalunga e Belloti. Tocando: post, punk, synthpop e darware. Entrada gratuita. Rua Doutor Azambuja (cruzamento com a Rua Gama Roza), Centro, Vitória.
- Toro Club
- Às 23h. Festa: Clã. Com Photophobia e Anomatek ao vivo. Ingressos: R$ 35 (2° lote); R$ 40 (3° lote). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Liverpub Vitória
- Às 22h. Festa: "St. Patrick's Day" Com a banda Lady Steel. Tocando:Bon Jovi, AC/DC, Aerosmith, Iron Maiden, Madonna e mais. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Informações: (27) 99944-1204.
- Vitrine
- Às 22h. Com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 23h); R$ 15 (com nome na lista, até 00h); R$ 20 (sem nome na lista, ou até 00h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
- Botequim do Celim
- Às 19h. Festa: "Balada Sertaneja". Com Breno & Lucas e João Fellipe & Rafael. Couvert: R$ 9,90 Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912.
- FESTA
- Tribe Sound 10 anos
- Às 22h, na Fazenda Camping. Ingressos: R$ 90 (2º lote, até 08/03); R$ 100 (3º lote, até 14/03). Vendas: No Eventbrite e nas lojas Mavericks (Shopping Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro). Rod. do Sol, 2231, Vila Velha. Informações: (27) 99760-1492. Classificação 18 anos.
- Porão Beer & More
- Ás 20h. Com Garotos da Praia e Ivan & Matheus. Ingressos: R$ 20. R. João Batista Wernersbach, 136, Centro, Domingos Martins. Informações: (27) 99829-2598.
- SHOW
- Vitão e L7nnon
- Às 16h, no Nook Beach Club. Festa: Drop It Sunset. Com DJs Bero Costa e Lorelai. Ingressos: R$ 40 (individual, 2º lote, frontstage); R$ 180 (individual, open bar, 2º lote). Venda: No site OnTicket e das lojas Magia do Perfume (Shopping Vitória e Masterplace) e Mundo do Iphone (Shopping Mestre Álvaro, Vila Velha e Moxuara). R. Inhoa, s/n, Jaburuna, Vila Velha.
- Alexandre Peixe
- Às 18h, no Na Vista. R$ 100 (inteira); R$ 50 (meia/ solidária). Vendas: No site Le Billet. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Vou pro Sereno
- Às 17h, na Fazendinha shows. Ingressos: R$ 50 (pista, 2º lote); R$ 80 (área vip, meia, 2º lote); R$ 160 (área vip, inteira, 2° lote); R$ 100 (pista, inteira, 3° lote); R$ 50 (pista, meia, 3° lote); R$ 180 (área vip, inteira, 3º lote); R$ 90 (área vip, meia, 3° lote). Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Informações: (27) 99944-7340.
- FESTIVAL
- Festival Peixe Boi
- Às 23h (a casa abre às 18h) na Black Box Studio Pub. Com Thiago Martins & Aqueles caras, Banda Arti, Maré Tardia, Gastação Infinita e The Bloops. Ingressos: R$ 10. Av. Leitão da Silva, 1379, Sala 5, Gurigica, Vitória. Informação: (27) 99636-7858.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- "Passagens e Permanências"
- Em cartaz no Trapiche Café. Expondo aquarelas de Raquel Falk, trazendo retratos do cotidiano pomerano nas montanhas capixabas. A visitação segue aberta ao público até o dia 16 de maio. Terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 12h às 20h. Rua Gama Rosa, 236. Centro Histórico de Vitória, ES. Informações: (27) 99956-0277.
- TEATRO
- Cia. Barbixas
- Às 19h e às 21h, no Teatro Universitário (UFES). Com espetáculo "Improvável", um número de improviso que rodou o Brasil. Ingressos: R$ 90,00 (inteira, setor A térreo); R$ 45,00 (meia, setor A térreo); R$ 80,00 (inteira, setor B térreo); R$ 40,00 ( meia, setor B térreo); R$ 70,00 (inteira, mezanino)/ R$ 35,00 (meia, mezanino). Vendas: No site Tudus ou na bilheteria do teatro (das 15h às 20h). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Classificação: 14 anos.
- "Abajur Cor de Carne - Cartografia pela dança"
- Às 19h30, no Teatro Sesc Glória. Espetáculo que traz a luta contra a violência para o foco, com destaque para a violência contra as mulheres. Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniados e comerciantes); R$ 10 (meia e comerciários). Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações:(27) 3232-4750.
15 DE MARÇO (DOMINGO)
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Arrastapé da Ilha- 3 anos. Com Bernadete França (SP) e DJ Fabrício Bravim. Ingressos: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.
- Guava Sessions #12
- Às 16h, no Guava. Com Transe, DJ Sista Ilú e Doce Caseiro. Ingressos: R$ 10 (lista amiga); R$ 15 (na hora). Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória.
- Vitrine
- Às 18h. Com Grupo freelance, Garotos da Praia, DJ GG e DJ Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 20h); R$ 20 (sem nome na lista, ou até 20h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
- Botequim do Celim
- Às 16h. Festa: "Tardezinha". Com Samba Junior, Pele Morena, Chopsamba e DJ Nenenzão. Ingressos: R$ 20; mulheres são vips até às 18h. Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912.
- PARA DANÇAR
- Casa 7
- Às 16h. "Ressaca de carnaval". Com Regional do Nair. Ingressos: R$ 25. Vendas: No site Sympla. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- "Da Ilha
- No Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- Pintor Merilho Khan
- Exposição contendo 5 telas de estilo predominante abstrato, na Thelema. Funcionando de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado das 10h às 14h. Até 30 de abril. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
- ESPECIAL
- Domingokê
- Às 15h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Um karaokê aberto a todos os públicos. Entrada franca. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
- TEATRO
- Cia. Barbixas
- Às 18h e às 20h, no Teatro Universitário (UFES). Com espetáculo "Improvável", um número de improviso que rodou o Brasil. Ingressos: R$ 90,00 (inteira, setor A térreo); R$ 45,00 (meia, setor A térreo); R$ 80,00 (inteira, setor B térreo); R$ 40,00 ( meia, setor B térreo); R$ 70,00 (inteira, mezanino)/ R$ 35,00 (meia, mezanino). Vendas: No site Tudus ou na bilheteria do teatro (das 15h às 20h). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Classificação: 14 anos.
- Peça "A Pequena Sereia"
- Às 17h, no Teatro Sesc Glória. Montagem da Dourado Produções do clássico da Disney, onde a sereia Ariel é fascinada pelo mundo além do mar. Ingressos: R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia). Vendas: Na bilheteria do local. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: (27) 3232-4750.