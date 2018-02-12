Agenda cultural: baladas para virar o dia na folia nesta segunda

BALADA
Mansão 300°
Sunset Carnival - Baile da Favorita, Mc Marcinho, Bloco da Favorita, Dj Wally. Às 14h. Rua Belo Horizonte, 1, Ponta de Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 130 (Pista/ meia/ 4º lote); R$ 260 (Pista/ inteira/ 4º lote).
Fluente
Happy Monday. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (para os 200 primeiros); R$ 20. Informações: (27) 3311-5216.
Thale Beach
Fresh Carnival com Manimal, Breakin Beattz, Moa, Caio Monteiro, Herminio Z. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 60 (dia); R$ 180 (passaporte).
Stone Pub
Pé na Jaca - Pisa Mais. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 20. Informações: (27) 3019-8178.
Toro Black
Bloco Amigos da Onça Segura o LED com Carol Ruas, Paulo Góis, Guilherme Rabelo, Muriel Falcão, Igor Maia e Raquel Boldi. Av. Rio Branco, 403, Santa Lúcia, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3376-3182.
SHOW
DJ Cabelo (Môio Grosso)
Black Music em Vinil. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.