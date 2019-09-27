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Música

Aerosmith cancela show após Steven Tyler perder a voz

O grupo deveria ter se apresentado em Las Vegas na última quinta-feira, 26

Publicado em 

27 set 2019 às 14:49

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 14:49

Steven Tyler Crédito: Reprodução/Instagram @aerosmithagram
A banda Aerosmith precisou cancelar um show em Las Vegas, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 26. A apresentação não foi realizada porque o vocalista Steven Tyler perdeu a voz. O anúncio foi feito através de uma rede social.
O próximo show do Aerosmith na cidade está marcado para este sábado, 28. Até o momento, o espetáculo está previsto para ocorrer normalmente.
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No Twitter, Steven Tyler fez um trocadilho ao escrever "perdi minha voz... mas não posso falar sobre isso" e não deu mais informações sobre seu estado de saúde. Os fãs que compraram ingresso para a data serão ressarcidos.
O grupo estará se apresentando em Las Vegas até junho do ano que vem e tem mais 29 shows pela frente.
As apresentações fazem parte da turnê Deuces Are Wild e o preço dos ingressos varia de 68 dólares a 1.400 dólares (de R$ 282,00 a R$ 5.823,30, aproximadamente).
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The Who
Na quarta-feira, 25, a banda The Who precisou interromper um show devido ao mesmo problema. Roger Daltrey, vocalista do grupo, apresentou problemas na voz após cantar por cerca de 45 minutos.
Com isso, o grupo precisou adiar dois espetáculos que já estavam previstos para acontecer neste mês - ambos nos Estados Unidos.

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