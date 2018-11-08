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CULT

Adaptação de quadrinhos dos Beatles será lançado no Brasil

Editora DarkSide publicará HQ do Submarino Amarelo em homenagem aos 50 anos da animação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 16:40

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 16:40

Capa do filme 'Submarino Amarelo' (1968) Crédito: Reprodução
Em comemoração aos 50 anos da animação Submarino Amarelo, dos Beatles, a editora DarkSide vai lançar no Brasil uma adaptação em história em quadrinhos do filme.
Lançado em 1968, o filme conta a história de Pepperland, um paraíso debaixo d'água onde as músicas do álbum Sgt. Peppers tomam conta de todo o ambiente, mas que sofre com a ameaça dos Malvados Azuis.
Para evitar que o lugar seja destruído, o marinheiro Fred começa uma jornada em seu submarino para encontrar os garotos da banda britânica para ajudá-lo.
A adaptação, criada por Bill Morrison, terá 112 páginas e será de capa dura. A previsão é que seja lançada ainda este ano. A data em que a HQ chegará ao mercado ainda não foi informada.

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