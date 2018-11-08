Adaptação de quadrinhos dos Beatles será lançado no Brasil

Em comemoração aos 50 anos da animação Submarino Amarelo, dos Beatles, a editora DarkSide vai lançar no Brasil uma adaptação em história em quadrinhos do filme.
Lançado em 1968, o filme conta a história de Pepperland, um paraíso debaixo d'água onde as músicas do álbum Sgt. Peppers tomam conta de todo o ambiente, mas que sofre com a ameaça dos Malvados Azuis.
Para evitar que o lugar seja destruído, o marinheiro Fred começa uma jornada em seu submarino para encontrar os garotos da banda britânica para ajudá-lo.
A adaptação, criada por Bill Morrison, terá 112 páginas e será de capa dura. A previsão é que seja lançada ainda este ano. A data em que a HQ chegará ao mercado ainda não foi informada.