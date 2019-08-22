Concurso de beleza

Abertas as inscrições para o Mister Espírito Santo 2019

Cerimônia de premiação será com festa no dia 1º de novembro, em cerimonial de Vitória

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 22:43

O Mister Espírito Santo 2018, Erlan Azeredo Crédito: Reprodução/Instagram @erlanazeredo

Até o próximo dia 30 de setembro, os bonitões do Espírito Santo podem tentar a sorte para se candidatarem ao Mister Espírito Santo 2019. O concurso pede como pré-requisito ter entre 18 e 33 anos, não ter antecedentes criminais e ser capixaba ou residir no Estado há, ao menos, dois anos ininterruptos, dentre outras exigências físicas.

A inscrição é feita por meio de um formulário preenchido no site do concurso, que já está disponível. O questionário pede informações gerais do candidato, além de perfis nas redes sociais, grau de escolaridade e línguas estrangeiras que domina.

Os candidatos passarão por uma seleção e devem ser anunciados ao público antes de a cerimônia deste ano acontecer, marcada para o dia 1º de novembro em um cerimonial de Bento Ferreira, em Vitória.

Após os desfiles e qualificação dos candidatos, 10 jurados escolhidos pela organização, que é de Rodrigo Coelho, vão selecionar o representante da beleza capixaba que reinará por um ano.

Quem quiser ir ao evento já pode reservar mesas por meio do mesmo site, que são limitadas a 25 e estão à venda por R$ 500 (para oito pessoas) com buffet e combo de bebidas. Depois da cerimônia de eleição, o festão também terá DJ e show para os convidados.

SERVIÇO

Mister Espírito Santo 2019

Local: Aspomires (R. Francisco Rubim, 445, Bento Ferreira, Vitória)

Data: inscrições até 30 de setembro; evento será no dia 1º de novembro de 2019 (terça-feira)

Ingressos: R$ 500 (mesa para oito pessoas com buffet liberado, combo de bebidas e pós-cerimônia com festa com DJ e show) - Reservas por meio do site do Mister ES

Inscrições: o candidato deve preencher um formulário disponível no site oficial do Mister ES

