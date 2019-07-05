ABD Capixaba divulga filmes da 14ª Mostra Produção Independente

Publicado em 5 de julho de 2019 às 16:58
No último dia 27, a 14ª Mostra Produção Independente - Resistências divulgou os filmes selecionados para a Mostra Competitiva Capixaba. Foram escolhidas 30 obras, de 90 concorrentes, de realizadores capixabas que abordam diversos gêneros da produção cinematográfica como ficção, animação, documentário, videoarte, videoclipe e experimental.
Concorrendo em categorias definidas pela Comissão do Júri da Mostra, formada pela servidora na Secretaria de Cultura e Difusão/Proex do Instituto Federal do Espírito Santo Niciane Estevão Castro, pela jornalista e diretora de som Alessandra Toledo; e pelo produtor e roteirista Jussan Silva e Silva, os filmes (mediante autorização) também poderão ser incluídos no DVD "Coletânea da Mostra".
De acordo com Niciane Estevão, a qualidade das produções surpreenderam. "Atuar na seleção foi um ótima oportunidade para conhecer da grandeza dessa nossa produção cultural. Nos filmes, é possível notar a dedicação dos seus realizadores, alguns deles mostram o que temos de mais belo, outros tratam de assuntos mais sofridos e de lutas de nossa sociedade", exclama.
Ela também comenta sobre a importância de espaços como a Mostra Produção Independente. "Espaços como este são muito importantes, pois dão visibilidade e promovem a valorização da produção local", afirma.
Além da exibição dos filmes, a competição irá contar com sessões paralelas com filmes convidados, debates com realizadores, homenagem, a 5ª reunião do Fórum do Audiovisual Capixaba, o lançamento da 9ª edição da Revista-Catálogo Milímetros e mais um volume do DVD-Coletânea, com os filmes selecionados para a Mostra Competitiva.
Alessandra Toledo explica sobre a diversidade temática dos filmes. "Há uma diversidade bem interessante, que passa por temáticas identitárias e ambientais, até o suspense. Temos também uma maior abrangência territorial das produções, com realizadores de todas as regiões do Estado. O que mais me anima é testemunhar uma evolução estética do cinema capixaba, que passeia com mais segurança pela construção de imagens e sons. A mostra está imperdível", expõe.
A 14ª Mostra Produção Independente - Resistências é uma realização da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-Metragistas do Espírito Santo (ABD Capixaba), sendo realizada de 5 a 8 de agosto, no Cine Jardins, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Os filmes serão exibidos sempre a partir das 19h, com entrada franca.
Confira a lista de filmes selecionados:
90 Rounds
de João Oliveira e Juane Vaillant (documentário, 19’26”, 2019, classificação: 12 anos )
A Guardiã dos 3 Pontões
dos participantes da Oficina/Estudantes da ADL (documentário, 8’, 2019, classificação: livre)
Bate Paus
de Jorge Kuster Jacob (documentário, 13’, 2004, classificação: livre)
Braços Vazios
de Daiana Rocha (ficção, 16’, 2018, classificação: 14 anos)
Casa de Vó
de André Ehrlich Lucas (ficção, 16’, 2019, classificação: 16 anos)
Corpo Flor WebDoc
de Izah Candido e Wanderson Viana (documentário, 14’, 2018, classificação: livre)
Da Curva pra Cá
de João Oliveira (ficção, 19’, 2018, classificação: livre)
Do Dia em que Mudamos a Rota
de Diego Nunes (documentário, 9’58”, 2018, classificação: livre)
Dona`S
da Viella Films (documentário, 18’14”, 2018, classificação: livre)
Eu, Mulher
de Adryelisson Maduro (documentário, 15’50”, 2015, classificação: livre)
Guri
de Adriano Monteiro (ficção, 12’44”, 2019, classificação: livre)
Ilhéu
de Henrique Gaudio e Stella Ulhôa (Documentário, 12’27”, 2018, classificação: livre)
Inhumane I
de Luiz Will Gama (experimental, 19’11”, 2018, classificação: livre)
Liberdade!
de Géssica Amâncio (experimental, 05’, 2017, classificação: livre)
Maria & Ela
de Gianni Aparecida Arruda Tissi (animação, 1’59”, 2018, classificação: 10 anos)
Meninas
de Ana Cristina Murta e André Ehrlich Lucas (Ficção, 9’48”, 2017, classificação: livre)
Minhas Horas com Camomila
de Tati Rabelo & Rodrigo Linhales (ficção, 15’, 2018, classificação: 10 anos)
Morenna - Blá blá blá
de Júnior Batista (videoclipe, 2’44”, 2019, classificação: livre)
O Que Resta da Imagem
de Rafael Wolfgramm (documentário, 15’35”, 2018, classificação: livre)
Olhares: Patrimônio Natural e Cultural de Afonso Cláudio
de Coletiva - Oficina de Animação (animação, 3’, 2019, classificação: livre)
Os Mais Amados
de Rodrigo de Oliveira (ficção, 28’, 2018, classificação: 12 anos)
Quis
de Dominique Lima (ficção, 15’58”, 2019, classificação: livre)
Redundância
de Wayner Tristão (experimental, 4’, 2019, classificação: livre)
Refúgio
de Gabriela Santos Alves e Shay Peled (documentário, 20’, 2019, classificação: livre)
Riscadas
de Karol Mendes (documentário, 15’, 2018, classificação: livre)
S.O.S Rio Santa Joana
direção coletiva (documentário, 12’, 2019, classificação: livre)
Sem Saída
de Marialina Antolini (documentário, 43’, 2018, classificação: 14 anos)
Tomar O Tempo - Poesia Inútil
de Amanda Brommonschenkel, Carol Covre, Juane Vaillant, Marcéu Rosário Nogueira e Thaís Rodrigues (videoarte, 8’20”, 2018, classificação: livre)
Transcender
de Layla Pena e Joceane Alves (documentário, 15’, 2018, classificação: 12 anos)
Websérie Palavra Negra #02EP01 - Tiro ao Alvo
de Adriano Monteiro (videoarte, 1’14”, 2019, classificação: livre)
