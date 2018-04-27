Abba anuncia novas músicas após 35 anos Crédito: Reprodução/Instagram @abbaofficial

O sucesso estrondoso que Abba provocou no mundo na década de 70 não poderia acabar. Assim como os fãs pensam, o grupo sueco imaginou que seria divertido, depois de 35 anos, entrar novamente em um estúdio de gravação e tentar produzir novos hits - e foi isso mesmo que os quatro integrantes fizeram. Na manhã desta sexta-feira (27), a banda anunciou em uma rede social que gravou duas novas músicas que serão lançadas em breve. Uma das canções fará parte de um programa especial de uma emissora britânica, que será transmitido em dezembro deste ano.

"A decisão de seguir em frente com o emocionante projeto de turnê do Abba teve uma consequência inesperada. Todos nós sentimos que, depois de 35 anos, seria divertido unir forças e entrar no estúdio de gravação. Foi como se o tempo tivesse parado e que nós estivéssemos fora por apenas um curto feriado. Uma experiência extremamente alegre", diz, parte do comunicado, publicado no Instagram.

A banda, em seguida, detalhou que a gravação rendeu duas novas músicas e que uma delas, chamada de "I Still Have Faith In You" ("Eu Ainda Tenho Fé em Você", em tradução livre), será apresentada ao mundo em dezembro, quando vai fazer parte de um programa especial de fim de ano da BBC e da NBC - emissoras estrangeiras de televisão. "Nós podemos ter passado do tempo, mas a música é nova. E isso é bom", escrevem, na última frase do comunicado. Leia: