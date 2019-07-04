CULTURA ITALIANA

9ª Italia Unita: Aracruz realiza sua carretela neste fim de semana

Evento acontece de sexta (5) a domingo (7), no distrito de Guaraná; Veja a programação

Publicado em 4 de julho de 2019 às 14:42 - Atualizado há 6 anos

Para quem acha que só Santa Teresa realiza uma carretela no Espírito Santo, se engana. Aracruz também realiza um evento enaltecendo a cultura italiana, com direito a desfile pelas ruas, para chamar de seu. De sexta (5) a domingo (7), o município, mais precisamente o distrito de Guaraná, recebe a 9ª Italia Unita – um dos mais tradicionais eventos da comunidade italiana do Espírito Santo.

A festa conta com várias atrações culturais, gastronomia e a famosa Carretela, que promete levar uma multidão às ruas da comunidade, a partir das 15h de sábado (6). O evento é uma realização do Centro de Cultura Italiana de Aracruz, com apoio da Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SEMTUR).

Este ano, o tema da Italia Unita relembra a figura da matriarca, considerada o pilar para muitas famílias italianas. "Nonna: Matriarca construindo a história na imigração" ainda é uma forma de enfatizar o empoderamento feminino, de acordo com a organização do evento.

Além das apresentações culturais de grupos italianos, o público poderá se divertir ao som de bandas que vão se apresentar nos palcos, além de passear pela comunidade desfrutando a culinária entre barracas e restaurantes.

Italia Unita: Aracruz realiza sua própria carretela, no distrito de Guaraná Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

SERVIÇO:

9ª ITALIA UNITA

Quando: 05, 06 e 07 de julho

Onde: Guaraná – Aracruz, ES

PROGAMAÇÃO





Sexta-feira (5)





18h – Abertura das barracas, cantinas e restaurantes

19h30 – Abertura oficial das autoridades (palco principal)

20h – Apresentação de grupo de danças italianas (palco cultural)

20h30 – Show típico italiano: Mirano Schuler (palco principal)

22h – Encerramento

Sábado (6)





11h – Reabertura das barracas

15h – CARRETELA ITALIA UNITA

18h – Show típico italiano: Banda Brasitália (palco principal)

18h30 – Show popular: Paulo Eduardo e Banda (palco da praça)

21h – Show popular: Amanda e Banda (palco principal)

00h – Encerramento

Domingo (7)





10h – Missa celebrada em Italiano (Igreja Matriz)

11h30 – Saudação aos imigrantes com a BANDA MARCIAL ERMENTINA LEAL, reabertura das barracas, cantinas e restaurantes

12h30 – Show com Yuri Lucca (palco da praça)

14h – Apresentação de grupo de danças italiana (palco cultural)

15h – Desfile Cultural: “145 anos de história da imigração italiana no Brasil” (Escola Mário Leal Silva)

16h – Campeonatos culturais: “Moagem de café manual” e “Serra madeiras” (palco cultural)

16h30 – Show popular: Grupo Galego (palco da praça)

18h – Show popular: Léo Mai e Banda (palco principal)

21h – Encerramento

