7 séries que podem ocupar o lugar de Game of Thrones e virar fenômeno

Trono de ferro de Game of Thrones Crédito: Divulgação

"Game of Thrones" finalmente chegou ao fim. Após oito temporadas e mais de 70 episódios, a série foi concluída, abrindo um buraco no coração de todos os fãs que investiram tanto tempo na trama baseada nos livros de George R. R. Martin.

A série, fenômeno desde 2011, também deixou números estrondosos de orçamento, rendimento e audiência. Com aproximadamente US$ 15 milhões gastos por episódio, a oitava temporada de "Game of Thrones" é oficialmente a mais cara da história da televisão. E, segundo o "The New York Times", a série rendeu à HBO mais de US$ 1 bilhão anualmente.

A exemplo do final de "Lost" (2004-2010), último grande sucesso antes dos Starks, Lannisters e Targaryen chegarem à telinha, uma pergunta fica no ar: qual série substituirá "Game of Thrones" no "trono de ferro" do coração dos fãs e ocupará o cargo de novo fenômeno da cultura pop na TV?

APOSTAS

Várias novas produções são fortes concorrentes para serem a nova "Game of Thrones". Uma delas, também na HBO, é o próprio spin-off da série, "The Long Night", com Naomi Watts no elenco e que se passa oito milênios após a trama original. A canal pago também irá apostar em "Watchmen" e "Fronteiras do Universo".

No streaming, a Amazon Prime fará uma grande aposta em sua série do universo de "Senhor dos Anéis". As duas primeiras temporadas devem custar mais de US$ 500 milhões, já fazendo a produção quebrar o recorde de série mais cara da história. A Netflix também está no páreo, com suas produções, "The Witcher", com Henry Cavill e a série baseada nos livros "As Crônicas de Nárnia" de C.S. Lewis.

Para finalizar com chave de ouro, a concorrente que pode ocupar o lugar de "Game of Thrones" é uma das primeiras produções originais do novo serviço de streaming "Disney+", "The Mandalorian". Tendo como showrunner o diretor de "Homem de Ferro", Jon Favreau, a série se passará no universo de "Star Wars" alguns anos após o "O Retorno de Jedi", tendo como protagonista o ator que deu vida a Oberyn Martell de "Game of Thrones", Pedro Pascal.

AS CANDIDATAS

The Long Night

HBO - Sem estreia definida

O spin-off de “Game of Thrones” contará a origem dos White Walkers e das grandes casas de Westeros.

Watchmen

HBO - Estreia em 2019

A série baseada no quadrinho homônimo de Alan Moore irá trazer personagens como Ozymandias e Rorschach de maneira reimaginada.

Fronteiras do Universo

HBO - Estreia em 2019

Fantasia baseada na série de livros de Philip Pullman. A produção irá contar a história de Lyra Belacqua, uma garota que após investigar o desaparecimento de algumas crianças descobre um universo metafísico e mágico.

Senhor dos Anéis

Amazon Prime - Sem estreia definida

Não se sabe muito sobre essa produção, mas foi divulgado que ela irá passar muito antes da época dos filmes e deve mostrar a criação dos anéis do poder.

Witcher Crédito: Divulgação | Netflix

The Witcher

Netflix - Estreia em 2019

Produção baseada na franquia de livros e jogos, mostrará o bruxo Geralt procurando seu lugar no mundo enquanto caça monstros no caminho.

As Crônicas de Nárnia

Netflix - Sem estreia definida

Outra série que é uma grande aposta da Netflix, irá revisitar o material original de C.S. Lewis e contar, sob outra ótica, os eventos mostrados nos filmes originais.

The Mandalorian Crédito: Disney/Divulgação

The Mandalorian

Disney+ - 12 de novembro de 2019