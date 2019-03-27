55 anos do golpe de 1964: Confira 18 filmes sobre o caso e a ditadura

Há 55 anos nesta data, o Brasil iniciava um capítulo obscuro em sua história, que durou 21 anos. O Golpe de 1964 - que designa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, que culminaram, no dia 1.º de abril de 1964, com um golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito João Goulart, também conhecido como Jango - voltou a ser pauta na última semana, quando o presidente Jair Bolsonaro criou polêmica ao propor comemoração do golpe militar de 31 de março de 1964 nas instituições militares do país.
Segundo o porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, em comunicado na última segunda-feira (25), o presidente acredita que não houve um golpe militar no país. O discurso foi reforçado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na última quarta-feira (27).
"Não considero um golpe. Foi um movimento necessário, para que o Brasil não se tornasse uma ditadura", disse o ministro numa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara.
Segundo o G1, integrantes da ala mais moderada das Forças Armadas têm dito que são contra a decisão do presidente de determinar ao Ministério da Defesa que prepare as "comemorações devidas" pelos 55 anos do golpe militar de 1964. O site conta que militares querem lembrar a data, mas não dar um tom de comemoração. Acham que isso pode ter o efeito oposto ao desejado.
Vale lembrar que a data havia sido retirada do calendário oficial de comemorações do Exército em 2011 por determinação da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi torturada no regime ditatorial. Para relembrar a história da ditadura e mostrar que, diferente do que o atual governo divulga, o golpe militar é uma mancha na história do país, selecionamos 18 filmes que contam histórias do período.
Inclusive, o Gazeta Online publicou recentemente um conteúdo resgatado de A Gazeta mostrando a cultura durante o período da ditadura. Na série especial, foram abordadas os livros, filmes nacionais, músicas e peças de teatro realizadas durante o período, ou posteriormente, que citam o cenário vivido pelos brasileiros na época.
*Com informações do Estadão
O DESAFIO, DE PAULO CÉSAR SARACENI (1965)
Primeira "reação" cinematográfica ao golpe de 1964, narra o romance da mulher de um industrial e um jornalista de esquerda (Oduvaldo Vianna Filho) em crise política e de identidade. Assista ao filme aqui.
TERRA EM TRANSE, DE GLAUBER ROCHA (1967)
A obra-prima do período, tenta entender, de forma alegórica, as razões da não resistência ao golpe contra a democracia. É dos raros filmes que procuram compreender as estruturas sociais que fazem tão frágeis as instituições brasileiras. É mais do que atual. Assista ao filme aqui.
CABRA MARCADO PARA MORRER (1964-1984)
É a obra referencial do período militar. As filmagens de uma obra de ficção sobre um líder camponês, interrompidas pelo golpe, só seriam retomadas às vésperas da redemocratização, agora já buscando o paradeiro dos personagens originais. Assista ao filme aqui.
O BOM BURGUÊS, DE OSWALDO CALDEIRA (1979)
Conta a história de um funcionário do Banco do Brasil que desviava dinheiro para a luta armada contra o regime. Inspirado no caso verídico do roubo do "cofre do Adhemar" por grupos armados. Assista ao filme aqui.
PRÁ FRENTE BRASIL, DE ROBERTO FARIAS (1982)
Filme que provocou tensão quando lançado ainda em pleno regime militar. Conta a história de um homem confundido com militante político que é torturado nos quartéis do aparelho repressor. Assista ao filme aqui.
JANGO, DE SILVIO TENDLER (1984)
Um dos documentários de maior sucesso do cinema brasileiro, relata o tempo febril do governo de João Goulart e a articulação de direita para derrubá-lo. Assista ao filme aqui.
NUNCA FOMOS TÃO FELIZES, DE MURILO SALLES (1984)
Baseado em relato de João Gilberto Noll, conta, em tom sutil, o relacionamento de um adolescente com seu pai, militante clandestino da resistência. Assista ao filme aqui.
QUE BOM TE VER VIVA, DE LÚCIA MURAT (1989)
Tendo ela própria sido presa política, a diretora Lucia Murat resgata a memória de um grupo de mulheres que pegaram em armas contra o regime militar. Assista ao filme aqui.
LAMARCA, DE SÉRGIO REZENDE (1994)
Cinebiografia de Carlos Lamarca (vivido por Paulo Betti), um dos líderes da luta armada contra o regime, morto na Bahia pelos órgãos de repressão. Assista ao filme aqui.
O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?, DE BRUNO BARRETO (1997)
Baseado no best seller de Fernando Gabeira, narra a saga do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969. O objetivo da ação, bem sucedida, era trocar o refém por prisioneiros políticos. Assista ao filme aqui.
BATISMO DE FOGO, DE HELVÉCIO RATTON (2007)
Relato da trágica trajetória de Frei Tito Alencar, dominicano que, preso e torturado, não resistiu às sequelas da prisão e suicidou-se na França. Assista ao filme aqui.
HÉRCULES 56, DE SILVIO DA-RIN (2007)
O documentário reúne os sobreviventes do grupo trocado pelo embaixador norte-americano Charles Elbrick, sequestrado em 1969 por organizações de esquerda. O título refere-se à matrícula do avião da FAB que levou os ativistas para o exílio. Assista ao filme aqui.
CIDADÃO BOILESEN, DE CHAIM LITEWSKI (2009)
Rara produção que fala dos vínculos do empresariado com a repressão política, através do perfil do empresário dinamarquês Hanning Albert Boilensen, do grupo Ultragás, acusado de financiar a tortura durante o regime militar. Assista ao filme aqui.
O DIA QUE DUROU 21 ANOS, DE CAMILO TAVARES (2013)
Documentário bastante completo, destaca a participação dos Estados Unidos no golpe que derrubou o presidente João Goulart em 1964. Assista ao filme aqui.
70, DE EMILIA SILVEIRA (2015)
O filme ouve as histórias de vida de alguns dos 70 presos políticos trocados pelo embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher em 1970. O detalhe é que não falta humor à narrativa de eventos às vezes tão dramáticos. Assista ao filme aqui.
SOLDADOS DO ARAGUAIA, DE BELISÁRIO FRANCA (2017)
Documentário conta a história da guerrilha (1967-1974) pelas vozes de soldados locais, convocados compulsoriamente pelo Exército para lutar contra os guerrilheiros. Assista ao trailer do filme.
DESLEMBRO, DE FLAVIA CASTRO (2018)
Quando a anistia é decretada no Brasil, Joana precisa voltar ao Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Apaixonada por música e literatura, a adolescente, que deixou o País muito pequena, deve largar Paris para escrever sua vida em um lugar do qual mal se lembra. Confira entrevista com a diretora.
MARIGHELLA, DE WAGNER MOURA (2019)
Biografia do guerrilheiro com Seu Jorge no papel principal, primeira direção de Wagner Moura, estreou no Festival de Berlim deste ano, e ainda não tem data para estrear no Brasil.