55 anos do golpe de 1964: Confira 18 filmes sobre o caso e a ditadura

Há 55 anos nesta data, o Brasil iniciava um capítulo obscuro em sua história, que durou 21 anos. O Golpe de 1964 - que designa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, que culminaram, no dia 1.º de abril de 1964, com um golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito João Goulart, também conhecido como Jango - voltou a ser pauta na última semana, quando o presidente Jair Bolsonaro criou polêmica ao propor comemoração do golpe militar de 31 de março de 1964 nas instituições militares do país.

Segundo o porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, em comunicado na última segunda-feira (25), o presidente acredita que não houve um golpe militar no país. O discurso foi reforçado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na última quarta-feira (27).

"Não considero um golpe. Foi um movimento necessário, para que o Brasil não se tornasse uma ditadura", disse o ministro numa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara.

Segundo o G1, integrantes da ala mais moderada das Forças Armadas têm dito que são contra a decisão do presidente de determinar ao Ministério da Defesa que prepare as "comemorações devidas" pelos 55 anos do golpe militar de 1964. O site conta que militares querem lembrar a data, mas não dar um tom de comemoração. Acham que isso pode ter o efeito oposto ao desejado.

Vale lembrar que a data havia sido retirada do calendário oficial de comemorações do Exército em 2011 por determinação da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi torturada no regime ditatorial. Para relembrar a história da ditadura e mostrar que, diferente do que o atual governo divulga, o golpe militar é uma mancha na história do país, selecionamos 18 filmes que contam histórias do período.

*Com informações do Estadão

O DESAFIO, DE PAULO CÉSAR SARACENI (1965)

Primeira "reação" cinematográfica ao golpe de 1964, narra o romance da mulher de um industrial e um jornalista de esquerda (Oduvaldo Vianna Filho) em crise política e de identidade. Assista ao filme aqui.

55 anos do Golpe: Cena de O Desafio, de Paulo César Saraceni (1965) Crédito: Mapa Filmes

TERRA EM TRANSE, DE GLAUBER ROCHA (1967)

A obra-prima do período, tenta entender, de forma alegórica, as razões da não resistência ao golpe contra a democracia. É dos raros filmes que procuram compreender as estruturas sociais que fazem tão frágeis as instituições brasileiras. É mais do que atual. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Terra em Transe, de Glauber Rocha (1967) Crédito: Mapa Filmes

CABRA MARCADO PARA MORRER (1964-1984)

É a obra referencial do período militar. As filmagens de uma obra de ficção sobre um líder camponês, interrompidas pelo golpe, só seriam retomadas às vésperas da redemocratização, agora já buscando o paradeiro dos personagens originais. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Cabra Marcado para Morrer (1964-1984) Crédito: Eduardo Coutinho Produções Cinematográficas

O BOM BURGUÊS, DE OSWALDO CALDEIRA (1979)

Conta a história de um funcionário do Banco do Brasil que desviava dinheiro para a luta armada contra o regime. Inspirado no caso verídico do roubo do "cofre do Adhemar" por grupos armados. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cartaz de O Bom Burguês, de Oswaldo Caldeira (1979) Crédito: Encontro Produções Cinematográficas

PRÁ FRENTE BRASIL, DE ROBERTO FARIAS (1982)

Filme que provocou tensão quando lançado ainda em pleno regime militar. Conta a história de um homem confundido com militante político que é torturado nos quartéis do aparelho repressor. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Prá Frente Brasil, de Roberto Farias (1982) Crédito: Embrafilme

JANGO, DE SILVIO TENDLER (1984)

Um dos documentários de maior sucesso do cinema brasileiro, relata o tempo febril do governo de João Goulart e a articulação de direita para derrubá-lo. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Jango, de Silvio Tendler (1984) Crédito: Caliban Produções Cinematográficas

NUNCA FOMOS TÃO FELIZES, DE MURILO SALLES (1984)

Baseado em relato de João Gilberto Noll, conta, em tom sutil, o relacionamento de um adolescente com seu pai, militante clandestino da resistência. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Nunca Fomos Tão Felizes, de Murilo Salles (1984) Crédito: Embrafilme

QUE BOM TE VER VIVA, DE LÚCIA MURAT (1989)

Tendo ela própria sido presa política, a diretora Lucia Murat resgata a memória de um grupo de mulheres que pegaram em armas contra o regime militar. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat (1989) Crédito: Reprodução

LAMARCA, DE SÉRGIO REZENDE (1994)

Cinebiografia de Carlos Lamarca (vivido por Paulo Betti), um dos líderes da luta armada contra o regime, morto na Bahia pelos órgãos de repressão. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Lamarca, de Sérgio Rezende (1994) Crédito: Morena Filmes

O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?, DE BRUNO BARRETO (1997)

Baseado no best seller de Fernando Gabeira, narra a saga do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969. O objetivo da ação, bem sucedida, era trocar o refém por prisioneiros políticos. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de O Que é Isso, Companheiro, de Bruno Barreto Crédito: Divulgação

BATISMO DE FOGO, DE HELVÉCIO RATTON (2007)

Relato da trágica trajetória de Frei Tito Alencar, dominicano que, preso e torturado, não resistiu às sequelas da prisão e suicidou-se na França. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Batismo de Fogo, de Helvécio Ratton (2007) Crédito: Quimera

HÉRCULES 56, DE SILVIO DA-RIN (2007)

O documentário reúne os sobreviventes do grupo trocado pelo embaixador norte-americano Charles Elbrick, sequestrado em 1969 por organizações de esquerda. O título refere-se à matrícula do avião da FAB que levou os ativistas para o exílio. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Hércules 56, de Silvio Da-Rin (2007) Crédito: RioFilme

CIDADÃO BOILESEN, DE CHAIM LITEWSKI (2009)

Rara produção que fala dos vínculos do empresariado com a repressão política, através do perfil do empresário dinamarquês Hanning Albert Boilensen, do grupo Ultragás, acusado de financiar a tortura durante o regime militar. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de Cidadão Boilesen, de Chaim Litewski (2009) Crédito: Imovision

O DIA QUE DUROU 21 ANOS, DE CAMILO TAVARES (2013)

Documentário bastante completo, destaca a participação dos Estados Unidos no golpe que derrubou o presidente João Goulart em 1964. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares (2013) Crédito: Pequi Filmes

70, DE EMILIA SILVEIRA (2015)

O filme ouve as histórias de vida de alguns dos 70 presos políticos trocados pelo embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher em 1970. O detalhe é que não falta humor à narrativa de eventos às vezes tão dramáticos. Assista ao filme aqui.

55 anos do golpe: Cena de 70, de Emilia Silveira (2015) Crédito: Globo Filmes

SOLDADOS DO ARAGUAIA, DE BELISÁRIO FRANCA (2017)

Documentário conta a história da guerrilha (1967-1974) pelas vozes de soldados locais, convocados compulsoriamente pelo Exército para lutar contra os guerrilheiros. Assista ao trailer do filme.

55 anos do golpe: Cena de 'Soldados do Araguaia' Crédito: Giros Produtora

DESLEMBRO, DE FLAVIA CASTRO (2018)

Quando a anistia é decretada no Brasil, Joana precisa voltar ao Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Apaixonada por música e literatura, a adolescente, que deixou o País muito pequena, deve largar Paris para escrever sua vida em um lugar do qual mal se lembra. Confira entrevista com a diretora.

55 anos do golpe: Cena do filme 'Deslembro', de Flavia Castro Crédito: Festival de Veneza/ Divulgação

MARIGHELLA, DE WAGNER MOURA (2019)

Biografia do guerrilheiro com Seu Jorge no papel principal, primeira direção de Wagner Moura, estreou no Festival de Berlim deste ano, e ainda não tem data para estrear no Brasil.