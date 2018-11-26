500 artesãos capixabas exibem produções durante feira em Vitória

ArteSanto 2018: feira reúne mais de 500 artesãos do Brasil e expõe produtos para venda na Arena Shopping Vitória Crédito: Reprodução/Facebook ArteSanto

Até o próximo dia 2 de dezembro, a Arena Shopping Vitória sedia a considerada maior feira de artesanato do Espírito Santo e terceira maior do Brasil, com cerca de 500 artesãos brasileiros participando. Estarão à venda produtos de cerâmica, fios e tecidos, madeira, fibras naturais, ossos, couro e borracha distribuídos em mais de 100 estandes. Além dos produtos, o espaço contará com pátio gastronômico para os visitantes.

. Crédito: Reprodução/Facebook ArteSanto

Para esta edição, os profissionais que participam vieram do Espírito Santo, Acre, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e São Paulo. O objetivo da feira é, dentre outros aspectos, fomentar a produção artesanal do País aumentando a popularidade desses produtos.

Com a popularização da feira, o evento vem chamando a atenção de artesãos de outros estados. Eles enxergam nesse ambiente uma oportunidade para negócios, trazendo para o Espírito Santo o que temos de melhor no artesanato brasileiro Alfonso Silva, diretor do Espírito Santo Convention e Visitors Bureau

No espaço do evento, que neste ano ocupa uma área de três mil metros quadrados, ainda há um local reservado para a exposição de alguns trabalhos de artesãos que têm destaque no cenário capixaba. Chamado de Espaço Saber Fazer, lá estão itens feitos por Mikka Wentz, com flores, Lucas Chagas Pessoa, com machetaria, Vitalina José Rego, com a casaca, e Fábio Coelho, com os pios de madeira.

A feira é uma boa oportunidade para os artesãos de apresentar e comercializar seus produtos. É um evento que já faz parte do calendário dos capixabas e é aguardado por aqueles que admiram o artesanato José Eugênio Vieira, superintendente do Sebrae

SERVIÇO

ArteSanto - Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo

Onde: Arena Shopping Vitória (Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória)

Quando: de 24 de novembro até 2 de dezembro, das 16h às 22h, das segundas às sextas-feiras, e das 10h às 20h, aos sábados, domingos e feriados (no último domingo encerrará às 21h)

Ingressos: entrada franca