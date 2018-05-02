29ª Pomerfest movimenta Santa Maria de Jetiba; veja programação

Festa pomerana: 29ª Pomerfest movimenta Santa Maria de Jetiba Crédito: Secult/Divulgação

Santa Maria de Jetibá está agitada com a 29ª Festa Pomerana - Pomerfest, que segue até o próximo domingo (6). As festividades que brindam a tradição dos imigrantes pomeranos e seus descentes têm dança, música, culinária típica e manifestações culturais.

Nesta quinta-feira (3), a partir das 16h, acontece na Câmara Municipal uma Sessão Solene de Abertura da 29ª Festa Pomerana e 30º Aniversário de Emancipação de Santa Maria de Jetibá. Seguindo para a Praça Municipal, às 19h, terá a exibição do filme Erbschafstrijd (Acurbe). Já no Galpão Cultural, a programação segue ao som do Esquenta com o grupo K´TINGA e o Bloco Cachorro Preto, com início às 20h.

As atrações da sexta-feira (4) começam junto do canto do galo, às 5h, quando se inicia a Alvorada com os Coros de Metais das Comunidades Luteranas pelas ruas da cidade. A festa continua bem agitada à noite, com o show da Banda Die Germanos, que começa às 22h. A programação do sábado (5) começa quase de madrugada, com a Alvorada com os Coros de Metais das Comunidades Luteranas percorrendo as ruas da cidade, e segue bem musical durante o dia com vários shows, projetos e apresentações culturais.

Para fechar os festejos, a programação do domingo (6) começa às 7h, com a Alvorada com as Bandas Pommerwegs e Pommerchor, que irão percorrer as ruas das cidades. O dia continuará com variados shows e desfiles culturais, além do almoço às 11h no Galpão Cultural. O fechamento da 29ª Festa Pomerana  Pomerfest fica por conta do show da Banda Fröhlich, que começa por volta de 22h.

TRADIÇÃO POMERANA

A cada 28 de junho, os descendentes dos imigrantes pomeranos comemoram a vinda dos primeiros parentes, vindos da Pomerânia, região compartilhada pela Alemanha e Bélgica, em busca de uma maior qualidade de vida, para o Brasil, no ano de 1859. Eles traziam na bagagem muitas histórias e tradições, que se enraizaram na nova cidade, no novo país.

Um dos costumes mais conhecidos, e que ainda é posto em prática com frequência, é a celebração e festa de casamento nos moldes pomeranos. Uma comemoração repleta de ritos e simbolismos que encantam nos detalhes. Por isso confira algumas práticas:

Convidador: Originalmente chamado de "hochtijdsbirer" e adaptando para o português, convidador. Esse papel na organização de um casamento aos moldes da cultura pomerana, era feito em grande parte pelo irmão mais novo da noiva, que ia de casa em casa, a bordo de uma bicicleta, motocicleta ou burro, portando uma garrafa enfeitada de cachaça, convidando os moradores para comparecerem ao casamento. Os que aceitam tomam um gole da bebida, para simbolizar a confirmação da presença no matrimônio.

Vestido de noiva preto: Existem algumas histórias que explicam e justificam o uso do vestido de noiva preto com a fita verde amarrada na cintura. Uma delas diz que a cor preta simboliza o afastamento da mulher da vida social, que após o casamento vai morar com a família do marido. Outra vertente da história, fala que na antiga Pomerânia, a primeira noite da noiva era para o senhor feudal, detalhe desagradável para futura esposa, e representando uma maneira de protesto a essa regra, elas usavam preto.

Quebra de louças: O ritual com o nome Pulteråwend, ou Quebra-louças, é um momento da festa de casamento com muito barulho e alvoroço. Neste ponto, geralmente iniciado por uma mulher de mais idade, lançando ao chão pratos de porcelana levados no bolso do avental que veste, ou levados na mão. Por ser mais velha e ter maiores conhecimentos da vida, ela trás aos noivos conselhos para o matrimônio. Sob os cacos começam as danças, e durante ela os noivos tentam juntar os pedaços, ação que é dificultada pelos convidados. O principal objetivo do ritual, além dos conselhos, é proteger os recém casados de serem prejudicados por maus olhados.

SERVIÇO

29ª Festa Pomerana  Pomerfest

Quinta-feira (3)

16h - Sessão Solene de abertura da 29ª Festa Pomerana e 30º Aniversário de Emancipação  Câmara Municipal

19h - Exibição do Filme Erbschafstrijd (ACURBE) - Praça Municipal

20h - Esquenta com Grupo KTINGA Stinkgrup e Bloco Cachorro Preto - Galpão Cultural

Sexta-feira (4)

05h - Alvorada com os Coros de Metais das Comunidades Luteranas pelas Ruas da Cidade

06h30 - Apresentação de Concertina - Mercado Municipal

09h - Projeto Imigrantes do Arquivo Público - Praça Municipal

09h - Bandas Pommerwegs e Pommerchor e demais Coros de Metais pelas Ruas da Cidade

14h - Tocadores de Concertina e Acordeon - Praça Municipal

19h30 - Desfile dos Comércios  Saída da Escola Cooperação

22h - Banda Die Germanos - Palco

Sábado (5)

06h - Alvorada com os Coros de Metais das Comunidades Luteranas pelas Ruas da Cidade

09h - Apresentação das Pommern Mekas - São Luís e Centro

09h - Bandas Pommerwegs e Pommerchor e demais Coros de Metais - Comunidades do Interior

09h - Projeto Imigrantes do Arquivo Público - Praça Municipal

10h - II Concurso do Lenhador - Praça Municipal

11h - Almoço - Galpão Cultural

13h - Encenação do Casamento Pomerano - Praça Municipal

14h - Banda Eclipse do Forró - Praça Municipal

14h - Bandas Pommerwegs e Pommerchor e demais Coros de Metais pelas Ruas da Cidade

14h - Desfile da Banda Seven Brass Band e Bloco Cachorro Preto (Saída da Biblioteca Pública)

15h - Rock da tarde com Grupo KTINGA Stinkgrup e Bloco Cachorro Preto - Tenda Cultural

16h - Apresentações Culturais - Praça Municipal

19h - Show com Lucélia e Jéssica - Palco

20h - Seven Brass Band - Palco

22h - Banda Society - SC (Sensação da Oktoberfest 2017) - Palco

Domingo (6)

07h - Alvorada com as Bandas Pommerwegs e Pommerchor pelas Ruas da cidade

09h - Desfile Histórico Pomerano - Av. Frederico Grulke

11h - Final do II Concurso do Lenhador - Praça Municipal

11h - Almoço - Galpão Cultura

11h40 - Festival de Concertina - Praça Municipal

12h30 - Apresentações Culturais - Tenda Cultural

14h30 - Tony e Banda - Palco

16h - Banda Fritz Freunden - Palco

18h - Show Nacional com Di Paullo e Paulino - GO - Palco

20h - Banda Pommern Mekas - Palco