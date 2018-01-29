15 hits internacionais que ganharam versões em português e bombam

Raphaela Santos, vocalista da banda A Favorita, que está tomando fama por versões em português de músicas internacionais Crédito: Divulgação/A Favorita

Achava que a fama de criatividade do brasileiro era só para inglês ver? Errado. A cada ano, as ideias dos conterrâneos surpreendem. Seja pelo ineditismo ou, realmente, pela inteligência, todos os dias temos uma nova pérola que nasce em território nacional.

Pensando nisso, que tal trocar "I got you", por "só dá tu". Assim, ganhamos uma versão em português de "I Got You", da cantora Bebe Rexha, e ainda com direito a uma batida mais nordestina da banda A Favorita, que investe em produções "inspired" aqui no Brasil.

Eles começaram há alguns anos com a ideia de trazer as melodias das músicas internacionais para algo mais regional e decidiram começar com "Eu Nunca te Trai", tirada de uma canção de Miley Cyrus, como conta a vocalista do grupo, Raphaela Santos, de 21 anos, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online

"A repercussão, tanto aqui em Recife quanto fora, foi muito boa. E 'Só da Tu', até agora, foi a que mais bombou porque o número de visualizações também só cresce", destaca.

E não é só o hit de Bebe Rexha que está em alta, músicas de Ariana Grande, Lady Gaga e até o "Despacito", de Luis Fonsi, entraram na gama de músicas que estão fazendo sucesso na moda forró nordestino. Não pense que isso virou moda hoje. Afinal, quem nunca cantarolou o sucesso da absoluta Stefhany, versão de "Thousand Miles"? Afinal, foi uma grande propaganda para a Volkswagen na época ao cantar: "No meu Crossfox, eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Não vou ficar mais te esperando pois agora eu sou demais".

Aviões do Forró também está no time das versões ao transformar "Torn", de Natalie Imbruglia, em "Blá Blá Blá". Até clássicos do rock, como "I'll Be There For You", de Bon Jovi, e "Come As You Are", do Nirvana, ganharam novas letras pelas bandas Aveloz e Forró Estourado, respectivamente. Para o público do forró, elas são conhecidas como "Não Me Diga Adeus" e "Liga o Som".

Uma das bandas pioneiras no assunto, a Calcinha Preta ousou até em fazer versão da música de Maria Carey. E "Without You" deu lugar a "Paulinha". Até uma canção de Beyoncé ganhou novo significado com o grupo e fez um sucesso. "Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer. Baby, eu estou te querendo. Baby, onde está você?" se tornou versos da versão nacional de "Halo".

Vale lembrar ainda que muitas versões também ganham videoclipes. Para Raphaela, a ideia do clipe nasce na hora em que ele é gravado, enquanto a música é preparada por um outro integrante do grupo. "Eu escolho os hits que eu acho que vão bombar e que estão mais em alta. Ele (a pessoa que escreve a letra adaptada) pega e vai pensando em como pode encaixar a nova letra", esclarece.

"Só dá Tu" tem mais de 8,7 milhões de visualizações e foi feita no segundo semestre de 2017. Assista:

RECONHECIMENTO DO ORIGINAL

E quem acha que essas versões seriam desaprovadas pelos intérpretes originais, se engana. A cantora Bebe Rexha, responsável pelo hit original da melodia, "I Got You", já fez publicações em um perfil social mostrando que havia escutado e assistido à gravação de "Só da Tu". Em um post, ela diz: "Eu amo o Brasil", que foi feito instantes após uma postagem em que ela só escreveu: "Só da Tu", em setembro de 2017. Confira o clipe de "I Got You":

IDEIA É CONTINUAR INVESTINDO NAS VERSÕES EM PORTUGUÊS

Com tanta gente comentando e gostando desse toque brasileiro nas músicas que sempre protagonizam nas paradas de sucesso, Raphaela avalia que a tendência será continuar fazendo essas versões e clipes. "A gente não esperava que o público fosse se encantar tanto e ficamos muito felizes com toda a repercussão", aponta.

Segundo a cantora, nos shows, são as dublagens que são as mais pedidas. "Nós temos músicas autorais e é claro que as tocamos nos shows. Mas, como já ficamos conhecidos pelas versões das internacionais em português, todo mundo fica pedindo", brinca.

Raphaela Santos, vocalista da banda A Favorita, que está tomando fama por versões em português de músicas internacionais Crédito: Divulgação/A Favorita

Raphaela garante que as versões e a ideia das coreografias e gravações são todas planejadas na hora. Isso porque, para a vocalista, tudo flui melhor com esse quê de espontaneidade. "O responsável pela letra já escuta a música antes, mas às vezes ele até escreve na hora. Eu já saio arrumada com a equipe, vamos andando pelas ruas de Recife e escolhendo os cenários", esclarece.

Para as próximas versões, Raphaela mantém segredo, mas adianta que está de olho em três hits que estão em alta neste verão. "Nós só estamos indecisos com qual começar", afirma. Perguntada sobre turnês e possíveis shows no Espírito Santo, a artista dispara: "Adoraríamos fazer um show no Espírito Santo, mas não temos nada previsto na agenda, ainda. Mas, quem sabe, né?", indaga.

OUTROS SUCESSOS

Gazeta Online fez uma seleção de músicas que se embalam nos ritmos internacionais, mas têm aquele toque brasileiro. Confira:

"Foi Logo Amor" é inspirada em "How Deep Is Your Love", de Calvin Harris e Disciples

"Não Me Diga Adeus" se inspirou em "I'll Be There For You", do Bon Jovi

"Meu Amigo é Gay" se inspirou em "Side to Side", de Ariana Grande

"Vem pra Mim" é uma releitura de "Take On Me", do A-ha

"Mexeu Comigo" é uma releitura de "Million Reasons", de Lady Gaga

"Necessito" se baseou no sucesso de "Despacito", de Luis Fonsi

"Paulinha" é a versão de "Whitout You", da Mariah Carey

"Magia Branca" se inspirou em "Love By Grace", de Lara Fabian

"Se Não Valorizar" é a versão de "Umbrella", de Rihanna

"Como Fui Me Apaixonar" foi inspirada em "Halo", de Beyoncé

"Eu Sou Stefhany" é absolutamente inspirada em "Thousand Miles"

"Meu Anjo Azul" é inspirada em "Because Of You", da Kelly Clarkson

"Blá Blá Blá" é a versão de "Torn", da Natalie Imbruglia