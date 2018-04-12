'Vingadores: Guerra Infinita' deve bater recorde de pré-venda de ingressos

Chris Evans como Capitão América, em Vingadores: Guerra Infinita Crédito: Divulgação / Marvel

Os fãs de super-heróis estão ansiosos para assistir ao filme Vingadores: Guerra Infinita. O portal Fandango, serviço de venda de ingressos online dos Estados Unidos, informou que o longa já vendeu mais ingressos do que todos os últimos sete filmes do universo cinematográfico da Marvel juntos.

"Guerra Infinita criou uma expectativa sem precedentes e caminha para quebrar recordes. Nunca vimos nada igual com filmes de super-herói antes", disse Erik Davis, representante do Fandango, ao Hollywood Reporter.

A mais de duas semanas de sua estreia, o longa já vendeu mais ingressos do que Pantera Negra, Thor: Ragnarok, Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Guardiões da Galáxia 2, Doutor Estranho, Capitão América: Guerra Civil e Homem-Formiga juntos.