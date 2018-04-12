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CINEMA

'Vingadores: Guerra Infinita' deve bater recorde de pré-venda de ingressos

Longa é o terceiro filme da sequência dos Vingadores e chega aos cinemas no dia 27 de abril

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 22:51
Chris Evans como Capitão América, em Vingadores: Guerra Infinita Crédito: Divulgação / Marvel
Os fãs de super-heróis estão ansiosos para assistir ao filme Vingadores: Guerra Infinita. O portal Fandango, serviço de venda de ingressos online dos Estados Unidos, informou que o longa já vendeu mais ingressos do que todos os últimos sete filmes do universo cinematográfico da Marvel juntos.
"Guerra Infinita criou uma expectativa sem precedentes e caminha para quebrar recordes. Nunca vimos nada igual com filmes de super-herói antes", disse Erik Davis, representante do Fandango, ao Hollywood Reporter.
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A mais de duas semanas de sua estreia, o longa já vendeu mais ingressos do que Pantera Negra, Thor: Ragnarok, Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Guardiões da Galáxia 2, Doutor Estranho, Capitão América: Guerra Civil e Homem-Formiga juntos.
Vingadores: Guerra Infinita é o terceiro filme da sequência dos Vingadores e chega aos cinemas no dia 27 de abril.

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