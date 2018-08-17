'Vídeo Show' tem 'participação especial' de churrasqueiro e internautas comentam

Na edição desta quinta-feira, 16, o Vídeo Show teve a "participação especial" de um churrasqueiro e muita fumaça. As apresentadoras Sophia Abrahão, Ana Clara e Fernanda Keulla se revezavam na apresentação, e o que chamou atenção durante todo o programa foi um churrasco que ocorria no Projac, bem atrás do estúdio do programa - que é de vidro.
No Twitter, muitas pessoas que assistiam a atração comentaram sobre a presença do churrasqueiro, e ficaram curiosos sobre o porquê ele fazia seu churrasco ali.
Sem sucesso, o homem até tentou abanar a fumaça branca que tomava conta do local.
Confira algumas reações dos internautas