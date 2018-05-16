'Vale Tudo' completa 30 anos; veja como está o elenco atualmente

A novela Vale Tudo ia ao ar pela primeira vez há exatamente 30 anos, em 16 de maio de 1988.A novela foi exibida até o dia seis de janeiro de 1989, num período em que o Brasil passava pela aprovação de sua Constituição.

A trama, que originou o mistério "Quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall)?", contava com um elenco de peso, interpretando personagens que variavam entre a honestidade e o mau-caratismo.

Nomes como Regina Duarte, Renata Sorrah, Antonio Fagundes e Cássia Kis integravam o elenco, além de outros nem tão lembrados nos dias de hoje, como Lala Deheinzelin e Cristina Prochaska, que interpretavam o casal Cecília e Laís. O romance entre duas mulheres chegou a sofrer censura federal à época, de acordo com a emissora.

Três décadas depois, muitos nomes do elenco seguem na ativa. Outros tantos resolveram mudar de profissão no meio do caminho. Confira na galeria a seguir como estão os artistas de Vale Tudo hoje em dia.

Odete Roitman (Beatriz Segall)

Na novela

Eleita como a maior vilã da história da TV há alguns anos, é o nome mais lembrado da novela nos dias de hoje, graças ao mistério que marcou a trama: 'Quem matou Odete Roitman?'. Era a presidente do grupo Almeida Roitman e fazia questão de morar em Paris, já que odiava o Brasil. Ao fim da novela, revelava-se que havia sido morta por Leila (Cassia Kis), que atirou em Odete por engano, acreditando que ela era Maria de Fátima (Gloria Pires), amante de seu marido.

Odete Roitman (Beatriz Segall) Crédito: Divulgação/Globo

Atualmente

Aos 92 anos de idade, a atriz morreu no dia 5 de setembro de 2018, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após enfrentar problemas respiratórios causados por uma pneumonia no início do ano. A atriz já havia sido internada no mês anterior, mas a família não permitiu a divulgação do motivo da internação. Antes da morte, Beatriz já não aparecia com frequência na TV. Seus trabalhos mais recentes foram em 'Os Experientes', no primeiro semestre de 2015, e 'Lado a Lado', em 2012. Em entrevista ao Notícias da TV, em 2014, criticou a antiga emissora: 'A Globo nunca me deu importância'. No mesmo ano, passou a dar aulas de interpretação para iniciantes. Na foto, Beatriz em seu aniversário de 90 anos, comemorado em 2016.

Beatriz Segall Crédito: Iara Morselli / Estadão

Laís (Cristina Prochaska) e Cecília (Lala Deheinzelin)

Na novela

Considerado o primeiro casal homossexual da teledramaturgia no Brasil, algumas cenas da dupla chegaram a sofrer censura por parte de orgãos federais, como, por exemplo, a cena em que contavam os preconceitos que sofriam por conta do namoro a Helena (Renata Sorrah). Na trama, as duas viviam juntas havia 12 anos e tinham uma pousada em Búzios, no Rio de Janeiro, até que um acidente automobilístico vitimava Cecília de forma fatal.

Vale Tudo: Laís (Cristina Prochaska) e Cecília (Lala Deheinzelin) Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYVale TudoENTITY_apos_ENTITY (1988) / Globo

Atualmente

Cristina Prochaska

Continuou fazendo trabalhos na TV, geralmente em papéis ou participações menores. Sua novela mais recente foi 'Viver a Vida', em 2010. Posteriormente, decidiu investir na carreira de fotógrafa e também passou a dar aulas de atuação em Ubatuba. Em entrevista à 'Época', em 2010, Cristina relembrou parte da polêmica envolvendo sua companheira na trama: "As personagens foram muito bem recebidas. A sinopse já previa a morte da Cecília. A intenção do Gilberto Braga era discutir com quem ficariam os bens dela. Na época, a lei não previa que os bens pudessem ficar para a companheira do mesmo sexo. Então, na história, os bens iriam para o Marco Aurélio (Reginaldo Faria), irmão da Cecília."

Lala Deheinzelin

Ainda no começo da década de 1990, Lala resolveu mudar de ares e deixar para trás a carreira de artista na TV. Atualmente se define como uma 'futurista', 'especialista em novas economias'. Estudou a área da transdisciplinaridade e linguagem simbólica. Foi uma das fundadoras do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC-SP.

Lala Deheinzelin, atriz Crédito: Acervo Pessoal

Afonso (Cássio Gabus Mendes)

Na novela

Cássio dava vida ao filho da vilã Odete Roitman. Havia se formado em cursos de engenharia e administração em instituições renomadas do exterior, como Harvard, justamente para sucedê-la no comando da empresa. Na foto, ao lado de Solange (Lígia Brondi), uma das mulheres com quem se envolveu na trama, assim como Maria de Fátima (Gloria Pires). Curiosamente, Cássio e Lídia se casariam anos depois, na vida real.

Vale Tudo: Afonso (Cássio Gabus Mendes) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Presença frequente no elenco das novelas da emissora, seu trabalho mais recente foi em 'Tempo de Amar', em 2017.

Cássio Gabus Mendes, ator Crédito: Divulgação/TV Globo

Solange Duprat (Lídia Brondi)

Na novela

A personagem ajudava a vilã Maria de Fátima (Gloria Pires), ao mesmo tempo em que era traída por ela. Apaixonava-se por Afonso (Cássio Gabus Mendes) e era produtora de moda da revista 'Tomorrow'.

Vale Tudo: Solange Duprat (Lídia Brondi) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Lídia foi atriz até o fim da década de 1980, quando saiu da televisão para abandonar a profissão em seguida. Posteriormente, começou a trabalhar como psicóloga. Em conversa no 'Domingão do Faustão' em dezembro de 2017, seu marido Cássio Gabus Mendes falou a respeito da decisão da mulher: "A vida conspira em determinados momentos e não é por acaso. Não foi nada determinante, não houve uma razão muito clara. É muito mais o momento da vida que te leva. Foi uma coragem muito grande, sem dúvida nenhuma".

Lídia Brondi e Cássio Gabus Mendes Crédito: Facebook / @LidiaBrondiOficial

César (Carlos Alberto Riccelli)

Na novela

Era mimado e sustentado por Odete Roitman (Beatriz Segall), com quem tinha um caso, apesar de ser a grande paixão de Maria de Fátima (Gloria Pires). Trabalhava como surfista e modelo, e era conhecido por sua falta de caráter.

Vale Tudo: César (Carlos Alberto Riccelli) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Casado com a atriz Bruna Lombardi desde 1994, Riccelli 'sumiu' da TV nos últimos anos. Chegou a ficar 15 anos sem fazer novelas. Treze depois de sua última produção na Globo, em 1999, foi chamado para fazer uma participação especial em 'Guerra dos Sexos', em 2012. Em 2017, participou como ator e diretor da série 'A Vida Secreta dos Casais', do canal pago HBO.

Carlos Alberto Riccelli e Bruna Lombardi Crédito: Instagram / Bruna Lombardi

Maria de Fátima (Gloria Pires)

Na novela

Filha de Raquel (Regina Duarte) e Rubinho (Daniel Filho), era uma das vilãs da trama, que tinha obssessão por 'subir na vida'. Apaixonada pelo mau caráter César (Carlos Alberto Riccelli), casou-se com Afonso (Cássio Gabus Mendes) por interesse.

Vale Tudo: Maria de Fátima (Gloria Pires) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Um dos principais nomes da dramaturgia da Globo até hoje, teve papel de destaque em 'O Outro Lado do Paraíso', novela das nove recém-finalizada.

Glória Pires em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Divulgação/TV Globo

Helena Roitman (Renata Sorrah)

Na novela

Na trama, Heleninha era filha de Odete Roitman (Beatriz Segall) e irmã de Afonso (Cássio Gabus Mendes). A personagem era uma pintora reconhecida que caía no alcoolismo, chegando a ser internada. Helena ainda era mãe de Tiago (Fábio Villa Verde), com quem brigava pela guarda com o ex-marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

Vale Tudo: Helena Roitman (Renata Sorrah) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Entre os inúmeros papéis feitos por Renata após 'Vale Tudo', destaca-se a vilã Nazaré, de 'Senhora do Destino'. Seu trabalho de destaque mais recente na TV foi em 2016, vivendo Eleonora em 'A Regra do Jogo'. A atriz também costuma atuar em peças teatrais.

Renata Sorrah, atriz Crédito: Divulgação/TV Globo

Raquel Accioli (Regina Duarte)

Na novela

Heroína da novela, apaixona-se por Ivan (Antonio Fagundes) no Rio de Janeiro, com quem disputará a atenção de Helena (Renata Sorrah). É mãe de Maria de Fátima (Gloria Pires), filha que teve com Rubinho (Daniel Filho), seu ex-marido. Era conhecido pelo bordão 'Sangue de Jesus tem poder!'.

Vale Tudo: Raquel Accioli (Regina Duarte) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Aos 71 anos de idade, Regina é considerada uma das atrizes mais experientes da Globo, e esteve em cena recentemente em novelas como 'Tempo de Amar', em 2018, e 'Pega Pega', no ano anterior. A atriz também segue no teatro, onde atuará na peça 'Leão no Inverno' (foto) a partir de 18 de maio.

Regina Duarte, atriz Crédito: João Miguel Júnior / Globo

Ivan Meirelles (Antonio Fagundes)

Na novela

Ex-marido de Leila (Cássia Kis), é pai de Bruno (Danton Mello) e filho de Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). Era peça importante da direção da TCA (Transcapital Aerolinhas), empresa de aviação que era a principal companhia do grupo Almeida Roitman, conseguindo o cargo de operador de telex graças a mentiras. Em um dos conflitos da trama, encontra uma mala de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) com 800 mil dólares, e discute com Raquel (Regina Duarte) o que fazer com o dinheiro. Ele apoia ficar com a quantia, enquanto ela defende sua devolução.

Vale Tudo: Ivan Meirelles (Antonio Fagundes) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Escalado para fazer o papel de Ubiratan na série 'Se Eu Fechar Os Olhos Agora', Fagundes se mantém como um dos principais atores da emissora. Ao longo dos anos, fez papéis marcantes em produções como 'Mundo da Lua' (1991), 'O Rei Do Gado' (1996), 'Duas Caras' (2007), além do caminhoneiro Pedro em 'Carga Pesada', que foi ao ar entre 2003 e 2007.

Antonio Fagundes, ator Crédito: Jairo Goldflus/Divulgação

Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e Leila (Cássia Kis)

Na novela

Marco Aurélio era vice-presidente do grupo Almeida Roitman, não tinha escrúpulos e maltratava seus empregados e era ex-marido de Helena (Renata Sorrah), irmão de Cecília (Lala Deheinzelin) e pai de Tiago (Fábio Villa Verde). Na foto, ao lado de Leila (Cássia Kis), com quem também se envolvia.

Casada com Marco Aurélio (Reginaldo Faria), Leila era ex-mulher de Ivan (Antonio Fagundes) e mãe de Bruno (Danton Mello). Apesar de ter cursado psicologia, não trabalhava na área. Era responsável por uma das surpresas do fim da novela, quando revelava-se que havia sido a assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall).

Vale Tudo: Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e Leila (Cássia Kis) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Cássia Kis

Aos 60 anos de idade, Cássia continua fazendo parte do elenco de novelas, séries e filmes com frequência. Atualmente, está na novela 'Segundo Sol'.

Reginaldo Faria

Dono de uma extensa carreira na TV e no cinema, seu papel mais recente foi feito na novela 'Pega Pega', terminada em 2018.

Reginaldo Faria em "Pega Pega" Crédito: Divulgação/TV Globo

Mário Sérgio (Marcos Palmeira)

Na novela

Mesmo jovem, era diretor da revista 'Tomorrow', onde encontrava Solange (Lídia Brondi), por quem se apaixonava.

Vale Tudo: Mário Sérgio (Marcos Palmeira) Crédito: Divulgação/TV Globo

Atualmente

Seu trabalho mais recente foi em 'Os Dias Eram Assim', em 2017.