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SÉRIE

'Vai partir corações', diz atriz de 'Game of Thrones' sobre final da série

Nathalie Emmanuel afirmou que os fãs vão se surpreender com o episódio final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:05

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:05

A atriz Nathalie Emmanuel afirmou que a temporada final de 'Game of Thrones' irá surpreender e partir o coração dos fãs Crédito: HBO/Divulgação
A atriz inglesa Nathalie Emmanuel, que interpreta Missandei em Game of Thrones, disse em entrevista para o jornal Hindustan Times que o final da popular série da HBO vai surpreender e partir o coração dos fãs que acompanharam a produção nos últimos oito anos.
"Eu acho que podemos esperar um verdadeiro empurrão na última temporada de Game of Thrones", afirmou Nathalie. "O ritmo da série foi aumentando cada vez mais nas últimas temporadas com o enredo ficando mais sério. Há tantas histórias que precisam de uma conclusão. Nós temos que terminá-las, então o ritmo da série continuará nesse sentido", comentou a atriz.
"Há tantos personagens e histórias que ainda não acharam a sua conclusão. Então, esta temporada vai ser muito satisfatória para os fãs. Será extremamente animada e de partir o coração. Eu tenho a impressão que as pessoas vão se surpreender quando assistirem ao episódio final", completou.
A temporada final de Game of Thrones terá sua estreia mundial no primeiro semestre de 2019.

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