'Vai partir corações', diz atriz de 'Game of Thrones' sobre final da série

A atriz Nathalie Emmanuel afirmou que a temporada final de 'Game of Thrones' irá surpreender e partir o coração dos fãs Crédito: HBO/Divulgação

A atriz inglesa Nathalie Emmanuel, que interpreta Missandei em Game of Thrones, disse em entrevista para o jornal Hindustan Times que o final da popular série da HBO vai surpreender e partir o coração dos fãs que acompanharam a produção nos últimos oito anos.

"Eu acho que podemos esperar um verdadeiro empurrão na última temporada de Game of Thrones", afirmou Nathalie. "O ritmo da série foi aumentando cada vez mais nas últimas temporadas com o enredo ficando mais sério. Há tantas histórias que precisam de uma conclusão. Nós temos que terminá-las, então o ritmo da série continuará nesse sentido", comentou a atriz.

"Há tantos personagens e histórias que ainda não acharam a sua conclusão. Então, esta temporada vai ser muito satisfatória para os fãs. Será extremamente animada e de partir o coração. Eu tenho a impressão que as pessoas vão se surpreender quando assistirem ao episódio final", completou.