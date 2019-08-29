'Uma Vila de Novela': Carlinhos Maia terá novo programa no Multishow

O Multishow anunciou o lançamento de um reality show protagonizado por Carlinhos Maia, Uma Vila de Novela. O programa deve estrear no canal pago em 9 de dezembro de 2019.
A ideia é que Carlinhos Maia, conhecido principalmente pelos stories que produz com frequência em seu perfil no Instagram, retrate o dia a dia dos moradores da Vila Primavera, na cidade de Penedo, em Alagoas, onde o artista viveu.
Uma Vila de Novela contará com 15 episódios e será exibido de segunda a sexta-feira, às 22h, no Multishow, a partir de 9 de dezembro.