Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

'Uma Vila de Novela': Carlinhos Maia terá novo programa no Multishow

Atração vai ao ar a partir de 9 de dezembro e se passará na cidade de Penedo, em Alagoas

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:21

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:21
O humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
O Multishow anunciou o lançamento de um reality show protagonizado por Carlinhos Maia, Uma Vila de Novela. O programa deve estrear no canal pago em 9 de dezembro de 2019.
> Maridoposta foto antiga e Carlinhos Maia surge irreconhecível
A ideia é que Carlinhos Maia, conhecido principalmente pelos stories que produz com frequência em seu perfil no Instagram, retrate o dia a dia dos moradores da Vila Primavera, na cidade de Penedo, em Alagoas, onde o artista viveu.
> Carlinhos Maia filma mendigo, é criticado e desabafa: "Achei bonitão"
Uma Vila de Novela contará com 15 episódios e será exibido de segunda a sexta-feira, às 22h, no Multishow, a partir de 9 de dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados