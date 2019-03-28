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CINEMA

'Toy Story 4': Novo trailer traz mais cenas de Buzz Lightyear

Disney divulgou outros trechos do próximo 'Toy Story', em versão dublada; assista

Publicado em 28 de Março de 2019 às 17:41

Publicado em 

28 mar 2019 às 17:41
28/03/2019 - Buzz Lightyear em cena de 'Toy Story 4' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYToy Story 4ENTITY_apos_ENTITY (2019) / Disney-Pixar
A Disney divulgou mais um trailer com novas cenas do filme Toy Story 4. Desta vez, a maior parte das cenas divulgadas são focadas no personagem Buzz Lightyear. Toy Story 4 estreia no Brasil em 20 de junho.
Além de personagens conhecidos como Woody e Buzz Lightyear, a história contará com um novo brinquedo, chamado Forky, um garfinho com olhos colados feitos por Bonnie, a nova criança à qual Woody pertence.
Confuso, Forky acaba fugindo e Woody vai atrás dele - porém, os dois acabam caindo do trailer no qual a família da garotinha mora, dando desenrolar às diversas aventuras presentes no longa.
Assista ao novo trailer de Toy Story 4 abaixo:

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