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'The Walking Dead' abre estúdios de gravação para visitas de fãs

Passeio de duas horas passa por locais icônicos da série

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:12
12/12/2018 - 'The Walking Dead' está na 9ª temporada Crédito: Gene Page/AMC/Divulgação
Se você é fã de The Walking Dead e adoraria conhecer os estúdios de gravação da série, fique atento! O primeiro tour oficial pelos estúdios de Riverwood, em Senoia, no Estado norte-americano de Georgia, começará na próxima sexta-feira, 14. Alguns cenários da série de zumbi estarão abertos para visitação até março do ano que vem.
Durante o passeio de duas horas, o ônibus com os fãs irá passar pelos locais mais icônicos da série, como o lixão de Jadis, o santuário de Negan e a mansão Hilltop. O tour completo por todas as locações pode ser adquirido no site oficial por 65 dólares, aproximadamente R$ 250.
A 9ª temporada de The Walking Dead está em hiato e retorna no dia 10 de fevereiro de 2019.
12/12/2018 - Fãs poderão conhecer cenários famosos da série Crédito: Divulgação / The Walking Dead Studio Tour

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