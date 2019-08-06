STREAMING

'The OA' é cancelada pela Netflix depois de duas temporadas

Série era estrelada pela atriz Brit Marling

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 16:24 - Atualizado há 6 anos

"The OA" foi cancelada pela Netflix depois de duas temporadas Crédito: Divulgação/Netflix

O serviço de streaming Netflix anunciou nesta segunda-feira (5) que a série "The OA" foi cancelada depois de duas curtas temporadas. A informação foi divulgada pelo site da revista The Hollywood Reporter.

Em comunicado oficial, a diretora de produções originais da Netflix, Cindy Holland, disse estar orgulhosa dos capítulos que "dividiu" ao lado da protagonista vivida pela atriz Brit Marling, 36.

"Estamos incrivelmente orgulhosos dos 16 capítulos hipnotizantes do The OA, e estamos gratos a Brit e Zal por compartilharem sua visão audaciosa e por realizá-la através de sua incrível arte".

Além disso, Cindy disse que não vê a hora de voltar a trabalhar com o elenco que fazia parte da série, que foi cancelada apenas quatro meses depois da segunda temporada estrear na plataforma. "Estamos ansiosos para trabalhar com eles novamente no futuro, nesta e talvez em muitas outras dimensões", terminou, brincando com o fato da série se passar em outra dimensão.

"The OA" conta a história de Prairie Johnson, uma mulher que ressurge depois de desaparecer por sete anos. Agora chamada de "OA", ela pode ver apesar de estar cega antes de desaparecer. O único desejo dela, contudo, é voltar para onde ela estava antes.

No Rotten Tomatoes --espaço na web onde críticos e telespectadores deixam sua opinião sobre peças audiovisuais, a série é muito bem avaliada, com taxa de aprovação de 84% entre os que assistem e 84% entre os críticos.

