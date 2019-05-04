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'The Handmaid's Tale' divulga trailer da 3º temporada

Obra mostra o regime distópico de Gilead, onde mulheres são usadas como servas sexuais em uma sociedade cristã e totalitária

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:44

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:44

28/11/2018 - Série 'The Handmaid's Tale' fez sucesso mundialmente Crédito: Divulgação/Hulu
"The Handmaid's Tale" divulgou na quarta-feira, dia 1º, o trailer da terceira temporada da série. O novo ciclo vai estrear no dia 5 de junho deste ano nas plataformas de streaming Hulu e Globoplay.
A obra continuará mostrando a resistência de June (Elisabeth Moss) ao regime distópico de Gilead, uma sociedade totalitária e cristã imposta no que antes era os Estados Unidos. "Bendita seja a luta", diz a publicação da página oficial da obra no Twitter.
No trailer, a protagonista afirma ter esperanças de fugir da ditadura em que vive. "Heresia... Isso é pelo que você é punido. Não por ser parte da resistência, porque, oficialmente, não há resistência. Não por ajudar pessoas a escaparem, porque, oficialmente, não há isso de escapar", afirma June, chamada de Offred por seus dominadores, no começo do vídeo.
A série é uma adaptação do romance clássico de Margaret Atwood. Assista ao trailer: 
Lei abaixo a sinopse disponibilizada pela Hulu na descrição do vídeo:

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