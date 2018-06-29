'Será mais sangrenta', diz Sophie Turner sobre 8ª temporada de 'Game of Thrones'

A oitava e última temporada de "Game of Thrones" só deve estrear em 2019, mas os fãs estão muito ansiosos pelos desfechos dos personagens - e Sophie Turner, que interpreta Sansa Stark, já adianta alguns detalhes.

Durante o prêmio Gold Derby, ela disse ao DailyMail: "É Game of Thrones, então vai ser muito mais sangrento e terão mais mortes, e será mais emocionalmente torturante que todos os anos anteriores".

Sophie ainda disse: "Eu posso contar que definitivamente terá uma união de pessoas que vão lutar contra uma desgraça iminente. Há muita tensão entre esses pequenos grupos, lutando pelo que eles acreditam ser certo".