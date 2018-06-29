'Será mais sangrenta', diz Sophie Turner sobre 8ª temporada de 'Game of Thrones'

A oitava e última temporada de "Game of Thrones" só deve estrear em 2019, mas os fãs estão muito ansiosos pelos desfechos dos personagens - e Sophie Turner, que interpreta Sansa Stark, já adianta alguns detalhes.
Durante o prêmio Gold Derby, ela disse ao DailyMail: "É Game of Thrones, então vai ser muito mais sangrento e terão mais mortes, e será mais emocionalmente torturante que todos os anos anteriores".
Sophie ainda disse: "Eu posso contar que definitivamente terá uma união de pessoas que vão lutar contra uma desgraça iminente. Há muita tensão entre esses pequenos grupos, lutando pelo que eles acreditam ser certo".
Sobre sua personagem, Sophie contou que ela vai ganhar mais força. "Eu sempre vi algo de guerreira na Sansa que eu não acho que as pessoas conseguiram ver. Eu sempre tive a sensação que ela estava aprendendo e se adaptando e, em certo ponto, isso iria se manifestar de alguma forma. E ela manifestou isso sendo uma guerreira. Foi muito satisfatório quando aconteceu, e eu estou muito feliz sobre como a história termina para ela".