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SÉRIE

'Riverdale' terá spin-off e atriz Lucy Hale será a protagonista

'Katy Keene' vai mostrar quatro personagens da Archie Comics

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:28

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:28

14/03/2019 - A atriz Lucy Hale em cena do filme 'Verdade ou Desafio' Crédito: Divulgação
"Riverdale" terá um spin-off e contará com a atriz Lucy Hale, 29, conhecida por ser uma das protagonistas do seriado teen "Pretty Little Liars", como a protagonista. A informação foi divulgada pela revista Variety 
A nova série do canal The CW vai se chamar "Katy Keene", mesmo nome da personagem vivida por Lucy. De acordo com a publicação, o papel dela é descrito como uma "nova-iorquina de vinte e poucos anos, corajosa, de grande coração e independente, que aspira a ser uma estilista de moda."
O programa vai mostrar também outros três personagens icônicos dos quadrinhos da Archie Comics, como a cantora e compositora Josie McCoy (Ashleigh Murray), que já aparece em 'Riverdale'. A ideia do seriado, que mistura comédia, drama e musical, é mostrar a origem e os desafios enfrentados por esses jovens artistas antes de alcançar o sucesso. A trama se passa na cidade de Nova York (EUA). 
Além de Hale e de  Ashleigh Murray, já estão confirmados no elenco Julia Chan (da série "Little Dog"), Jonny Beauchamp ("Penny Dreadful"), Lucien Laviscount ('Scream Queens') e Camille Hyde ('The Good Doctor"). Ainda não há previsão de quando "Katy Keene" deve estrear.
O projeto é de Roberto Aguirre-Sacasa, responsável por "Riverdale" e "O Mundo Sombrio de Sabrina".

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