'Riverdale' terá spin-off e atriz Lucy Hale será a protagonista

14/03/2019 - A atriz Lucy Hale em cena do filme 'Verdade ou Desafio' Crédito: Divulgação

"Riverdale" terá um spin-off e contará com a atriz Lucy Hale, 29, conhecida por ser uma das protagonistas do seriado teen "Pretty Little Liars", como a protagonista. A informação foi divulgada pela revista Variety

A nova série do canal The CW vai se chamar "Katy Keene", mesmo nome da personagem vivida por Lucy. De acordo com a publicação, o papel dela é descrito como uma "nova-iorquina de vinte e poucos anos, corajosa, de grande coração e independente, que aspira a ser uma estilista de moda."

O programa vai mostrar também outros três personagens icônicos dos quadrinhos da Archie Comics, como a cantora e compositora Josie McCoy (Ashleigh Murray), que já aparece em 'Riverdale'. A ideia do seriado, que mistura comédia, drama e musical, é mostrar a origem e os desafios enfrentados por esses jovens artistas antes de alcançar o sucesso. A trama se passa na cidade de Nova York (EUA).

Além de Hale e de Ashleigh Murray, já estão confirmados no elenco Julia Chan (da série "Little Dog"), Jonny Beauchamp ("Penny Dreadful"), Lucien Laviscount ('Scream Queens') e Camille Hyde ('The Good Doctor"). Ainda não há previsão de quando "Katy Keene" deve estrear.