'Rick and Morty' é renovada e ganhará 70 novos episódios

Rick and Morty Crédito: Divulgação

O canal Adult Swim anunciou na quinta-feira, 10, que renovou a popular animação Rick and Morty encomendando 70 novos episódios da série. Este número é mais que o dobro dos episódios que foram exibidos até agora nas três primeiras temporadas.

Criada por Dan Harmon e Justin Roiland, Rick and Morty traz Rick, um cientista sociopata que obriga seu tímido sobrinho, Morty, a participar de aventuras insanas pelo universo. Nos Estados Unidos, a série foi líder de audiência no Adult Swim em 2017 e é uma das produções mais assistidas na Netflix do Brasil.