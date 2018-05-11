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ANIMAÇÃO

'Rick and Morty' é renovada e ganhará 70 novos episódios

Este número é mais que o dobro dos episódios que foram exibidos até agora nas três primeiras temporadas

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 16:58
Rick and Morty Crédito: Divulgação
O canal Adult Swim anunciou na quinta-feira, 10, que renovou a popular animação Rick and Morty encomendando 70 novos episódios da série. Este número é mais que o dobro dos episódios que foram exibidos até agora nas três primeiras temporadas.
Criada por Dan Harmon e Justin Roiland, Rick and Morty traz Rick, um cientista sociopata que obriga seu tímido sobrinho, Morty, a participar de aventuras insanas pelo universo. Nos Estados Unidos, a série foi líder de audiência no Adult Swim em 2017 e é uma das produções mais assistidas na Netflix do Brasil.
No Instagram, Harmon comemorou a renovação com um vídeo divertido em que aparece no chuveiro com Roiland. "Eu não posso mais ficar dividindo o chuveiro com você, Dan. Tenho que voltar a trabalhar. Nós temos que voltar a trabalhar", diz um ensaboado Roiland.

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