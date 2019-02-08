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CINEMA

'Playmobil: o Filme' ganha 1º trailer dublado; assista

Animação estreará em agosto nos cinemas brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2019 às 21:54

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 21:54

07/02/2019 - Cena de 'Playmobil: The Movie' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYPlaymobil: The MovieENTITY_apos_ENTITY (2019) / StudioCanal
O trailer dublado de Playmobil: o Filme foi divulgado pela Paris Filmes nesta quinta-feira, 7. O lançamento nacional está marcado para 22 de agosto deste ano, e será a primeira animação infantil sobre os bonecos.
A obra mostra a aventura de Marla, uma humana que entra numa aventura pelo universo mágico de Playmobil para encontrar seu irmão novo desaparecido Charlie.
Ela se transforma numa boneca da marca e, durante a procura pela criança, faz novas amizades, como o caminhoneiro Del, o agente secreto Rex Dasher, um robô rebelde e uma fada madrinha.

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