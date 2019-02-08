'Playmobil: o Filme' ganha 1º trailer dublado; assista

07/02/2019 - Cena de 'Playmobil: The Movie' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYPlaymobil: The MovieENTITY_apos_ENTITY (2019) / StudioCanal

O trailer dublado de Playmobil: o Filme foi divulgado pela Paris Filmes nesta quinta-feira, 7. O lançamento nacional está marcado para 22 de agosto deste ano, e será a primeira animação infantil sobre os bonecos.

A obra mostra a aventura de Marla, uma humana que entra numa aventura pelo universo mágico de Playmobil para encontrar seu irmão novo desaparecido Charlie.