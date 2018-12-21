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TELEVISÃO

'Os Roni' terá Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa

Trio de humoristas grava série para o Multishow

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 16:22
21/12/2018 - Carlinhos Maia, Whindersson Nunes e Tirullipa preparam uma série para o Multishow Crédito: Instagram/@carlinhosmaiaof
Em fase de gravação, mas com estreia programada para 2019, 'Os Roni' é o novo projeto de humor que reúne Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa, no Multishow.
Eles serão os protagonistas do seriado, que fala sobre os três irmãos Roniclayson, Ronivaldo e Roniwelinton, que saem do Nordeste para tentar a vida em São Paulo e vão morar na casa do cunhado, contando com a ajuda da avó.
Também integram o elenco, Falcão, GKay, Ilva Niño, Oscar Magrini e Titina Medeiros. Nas redes sociais, o trio posta alguns vídeos dos bastidores das gravações.

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