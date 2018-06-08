'Nasce Uma Estrela', com Lady Gaga e Bradley Cooper, ganha trailer

A Warner Bros. divulgou nesta quarta-feira, 6, o primeiro trailer de "Nasce Uma Estrela", filme no qual atuam Bradley Cooper e Lady Gaga. O longa estreia no dia cinco de outubro.

Na produção, Cooper é um músico que encontra e se apaixona por uma jovem aspirante interpretada pela cantora norte-americana. Em abril, Lady Gaga divulgou a primeira imagem do remake.

Embora a história seja um clássico - é o terceiro remake do original de 1937 -, o filme marca uma estreia para ambos: Cooper na direção (além de ator) e Lady Gaga como protagonista. Na trama original, os papéis de ambos foram interpretados por Janet Gaynor e Fredric March. O filme ganhou outras versões em 1954 e 1976.