'Malhação': capixaba é uma das protagonistas da próxima temporada

Mais de 560 atores do Brasil inteiro foram entrevistados na seleção de elenco para a próxima temporada de Malhação desses, 17 escolhidos a dedo para darem vida aos jovens protagonistas da história, que deve estrear em março na Globo.
Entre os selecionados está a capixaba Joana Borges, que dará corpo e voz à atleta de ginástica rítmica Verena, uma das alunas da escola Sapiência, onde Gabriela, personagem de Camila Morgado, é professora.
Era maluca por Malhação, viciadíssima, a ponto de colocar o celular para despertar para não perder os capítulos. Sempre tive muita vontade de fazer a novela, foi um grande presente essa aprovação, comemora a atriz, que escolhe a época da Vagabanda, banda fictícia composta por Marjorie Estiano, Guilherme Berenguer e João Velho, como a sua favorita.
Aos 23 anos, Joana está em seu segundo trabalho na TV a atriz viveu a bartender Luana na novela Rock Story. A Luana foi um aprendizado incrível. Ganhei mais experiência com câmera, em trabalhar com TV. Para Verena, me sinto mais segura.
Além das gravações, que começaram na semana passada, a capixaba treina ginástica rítmica pelo menos duas vezes por semana para não decepcionar na novela.
Eu fiz ginástica olímpica por muitos anos quando era mais nova. Só que rítmica é bem diferente. A Verena quer participar da Olimpíada de Ginástica Rítmica, comenta a atriz, que morou no Espírito Santo até os 16 anos, antes de se mudar para São Paulo para cursar Jornalismo e Artes Cênicas.
Personagem
Toda essa determinação de Verena vai ter um custo. Bolsista no colégio onde parte da trama é ambientada, a personagem da capixaba terá dificuldade nas disciplinas bem diferente da atriz.
Cheguei a competir (ginástica), mas nunca na pegada de Verena. Sempre fui meio CDF, estudei muito. A Verena, pro outro lado, sempre está correndo atrás das matérias. O foco dela é o treino, diferencia Joana.
Trama
Intitulada como Malhação Vidas Brasileiras, a nova temporada é inspirada na produção canadense 30 Vies. A autora é Patrícia Moretzsohn e a direção é de Natália Grimberg.
Supervisionada pela mãe, a também autora Ana Maria Moretzsohn, Patrícia escreveu o primeiro ano da novelinha teen e também assinou outras seis temporadas da atração. Ela também foi colaboradora de Fina Estampa e Haja Coração.
A cada quinzena, a autora dará destaque ao drama pessoal de um aluno, sempre pelo olhar investigativo da professora Gabriela uma inovação no formato do programa no ar desde 1995. Moretzsohn promete discutir temas polêmicos, como machismo, desemprego e idealização do corpo.
A seleção dos atores começou em agosto. Dos 563 jovens entrevistados, 86 foram escolhidos para participar de oficinas durante um mês antes de chegar aos 17 selecionados.
Cada um desses 17 protagonistas tem uma ou mais de uma trama marcante. Ainda não sabemos certinho, mas são tramas marcantes, podem esperar, avisa a atriz.