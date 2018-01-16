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Joana Borges

'Malhação': capixaba é uma das protagonistas da próxima temporada

Atriz Joana Borges participou de um processo seletivo com mais de 500 atores e atrizes do Brasil inteiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 20:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 20:00

Joana tem família em Vitória. A atriz vai viver a Verena na trama global Crédito: Marília Cabral/TV Globo
Mais de 560 atores do Brasil inteiro foram entrevistados na seleção de elenco para a próxima temporada de Malhação  desses, 17 escolhidos a dedo para darem vida aos jovens protagonistas da história, que deve estrear em março na Globo.
Entre os selecionados está a capixaba Joana Borges, que dará corpo e voz à atleta de ginástica rítmica Verena, uma das alunas da escola Sapiência, onde Gabriela, personagem de Camila Morgado, é professora.
Era maluca por Malhação, viciadíssima, a ponto de colocar o celular para despertar para não perder os capítulos. Sempre tive muita vontade de fazer a novela, foi um grande presente essa aprovação, comemora a atriz, que escolhe a época da Vagabanda, banda fictícia composta por Marjorie Estiano, Guilherme Berenguer e João Velho, como a sua favorita.
Aos 23 anos, Joana está em seu segundo trabalho na TV  a atriz viveu a bartender Luana na novela Rock Story. A Luana foi um aprendizado incrível. Ganhei mais experiência com câmera, em trabalhar com TV. Para Verena, me sinto mais segura.
Além das gravações, que começaram na semana passada, a capixaba treina ginástica rítmica pelo menos duas vezes por semana para não decepcionar na novela.
Eu fiz ginástica olímpica por muitos anos quando era mais nova. Só que rítmica é bem diferente. A Verena quer participar da Olimpíada de Ginástica Rítmica, comenta a atriz, que morou no Espírito Santo até os 16 anos, antes de se mudar para São Paulo para cursar Jornalismo e Artes Cênicas.
Personagem
Toda essa determinação de Verena vai ter um custo. Bolsista no colégio onde parte da trama é ambientada, a personagem da capixaba terá dificuldade nas disciplinas  bem diferente da atriz.
Cheguei a competir (ginástica), mas nunca na pegada de Verena. Sempre fui meio CDF, estudei muito. A Verena, pro outro lado, sempre está correndo atrás das matérias. O foco dela é o treino, diferencia Joana.
Trama
Intitulada como Malhação Vidas Brasileiras, a nova temporada é inspirada na produção canadense 30 Vies. A autora é Patrícia Moretzsohn e a direção é de Natália Grimberg.
Supervisionada pela mãe, a também autora Ana Maria Moretzsohn, Patrícia escreveu o primeiro ano da novelinha teen e também assinou outras seis temporadas da atração. Ela também foi colaboradora de Fina Estampa e Haja Coração.
A cada quinzena, a autora dará destaque ao drama pessoal de um aluno, sempre pelo olhar investigativo da professora Gabriela  uma inovação no formato do programa no ar desde 1995. Moretzsohn promete discutir temas polêmicos, como machismo, desemprego e idealização do corpo.
Verena vai se envolver com o personagem de Leonardo Bittencourt Crédito: João Cotta/TV Globo
A seleção dos atores começou em agosto. Dos 563 jovens entrevistados, 86 foram escolhidos para participar de oficinas durante um mês antes de chegar aos 17 selecionados.
Cada um desses 17 protagonistas tem uma ou mais de uma trama marcante. Ainda não sabemos certinho, mas são tramas marcantes, podem esperar, avisa a atriz.

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