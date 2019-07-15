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CINEMA

'King's Man: A Origem' ganha 1º trailer; assista

Longa dirigido por Matthew Vaughn será sequência dos filmes 'Kingsman'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2019 às 19:53

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 19:53

Cena de 'King's Man: A Origem' Crédito: YouTube / @Fox Film do Brasil
A Fox Film do Brasil divulgou nesta segunda-feira, 15, o trailer de King's Man: A Origem, que conta a história que antecede os filmes Kingsman.
"Quando os criminosos mais cruéis da história se reúnem para tramar uma guerra para roubar milhões, um homem deve correr contra o tempo para detê-los. Descubra as raízes da primeira agência de inteligência independente em The King's Man", informa a sinopse do filme.
> Crítica: Novo "O Rei Leão" é lindo, mas sem alma
King's Man: A Origem é dirigido por Matthew Vaughn e será a sequência de Kingsman: Serviço Secreto, lançado em 2015, e Kingsman: O Círculo Dourado, de 2017.
O lançamento de King's Man: A Origem está previsto para fevereiro de 2020 no Brasil. Assista ao trailer abaixo:

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