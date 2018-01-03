Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

'How to Get Away with Murder' e 'Scandal' podem ganhar crossover

Rumores começaram após troca de mensagens das protagonistas de cada série
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 20:57

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 20:57

Kerry Washington e Viola Davis: protagonistas de Scandal e How To Get Away With Murderer Crédito: Divulgação
As séries How to Get Away With Murder e Scandal devem ganhar um crossover entre elas, de acordo com o site Deadline. Os rumores começaram após uma sugestiva troca de mensagens entre as protagonistas das duas séries no Instagram (confira abaixo).
"Ei, Viola Davis, veja isso. Esse lugar te parece familiar? Onde você está?", escreveu Kerry Washington, de Scandal. A resposta de Viola veio minutos depois: "Ei, Kerry Washington, adivinhe onde eu estou?!".
As duas séries são escritas por Shonda Rhimes e produzidas pela ABC.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados