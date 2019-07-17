Home
'Gossip Girl': Série ganhará spin-off em serviço de streaming HBO Max

Trama deve focar em novos personagens em vez das conhecidas Serena e Blair

Agência Estado

Publicado em 17 de julho de 2019 às 21:56

 - Atualizado há 6 anos

Personagens de "Gossip Girl' Crédito: ENTITY_quot_ENTITYGossip GirlENTITY_apos_ENTITY / Divulgação

A WarnerMedia anunciou nesta quarta-feira, 17, um spin-off da série Gossip Girl para o serviço de streaming HBO Max, de acordo com informações da revista Variety.

A série, que fez bastante sucesso no Brasil, foi exibida entre 2007 e 2012. O spin-off deve ter 10 episódios com uma hora cada um, e contar com parte dos produtores executivos da série Gossip Girl original.

> Big Little Lies e Chernobyl: destaque entre séries pós-GOT

A ideia é que a nova trama não foque nas personagens Serena van der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester), protagonistas da série original, e sim conte com novos personagens, de uma nova geração de estudantes de uma escola particular de Nova York.

> GoT: Executivo da HBO diz que não há planos para um spin-off de Arya

Diversos fãs se manifestaram nas redes sociais após a notícia. Enquanto alguns se mostraram ansiosos com o 'retorno' de Gossip Girl, outros se mostraram receosos pelo que será feito na nova série sem os atores e personagens 'clássicos'.

