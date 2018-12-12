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CINEMA

'Godzilla 2', com Millie Bobby Brown, ganha novo trailer; assista

Vídeo dá vislumbre de novos monstros na trama

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:12
12/12/2018 - 'Godzilla 2' estreia em 2019 Crédito: Warner Bros. Picture/Divulgação
A Warner Bros. divulgou nesta segunda-feira, 10, um novo trailer do filme Godzilla 2: O Rei dos Monstros.
Quais destes Titãs estão aqui para nos defender, e quais estão aqui para nos ameaçar? Esse é o questionamento no filme, cujo trailer apresenta novos monstros.
A história acompanha os esforços da agência Monarch e de seus membros ao enfrentar uma série de Titãs, incluindo o poderoso Godzilla, que colide com Mothra, Rodan e seu inimigo final, o rei de três cabeças Ghidorah.
Os monstros, tidos como mitos, disputam a supremacia e colocam em risco a existência da humanidade. O filme, que conta com a participação de Millie Bobby Brown, de Stranger Things, estreia dia 30 de maio de 2019.

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