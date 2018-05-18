'Deadpool 2' recebe classificação indicativa de 18 anos no Brasil

Deadpool 2 Crédito: Fox

A Fox Film do Brasil, que distribui "Deadpool 2" no país, tentou negociar com o Ministério da Justiça uma classificação indicativa mais amena para o novo filme do anti-herói interpretado por Ryan Reynolds. Mas não adiantou nada.

O Departamento de Políticas de Justiça do Ministério definiu que o longa, que estreia nesta quinta no Brasil, será mesmo proibido para menores de 18 anos por conter exibição de drogas, violência extrema e conteúdo impactante. Espectadores com idades abaixo dessa faixa não serão admitidos nas salas nem se estiverem acompanhados de seus pais ou responsáveis.

Porém, após a decisão, a Fox Film do Brasil, que distribui o filme estrelado por Ryan Reynolds no país, se antecipou e definiu que menores de 16 terão a entrada autorizada desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Com isso, algumas redes de exibição e serviços online de vendas de ingressos, como o Cinemark (veja abaixo), começaram a orientar os menores de idade que tinham adquirido entradas para o filme na pré-venda a pedirem reembolso. A repercussão nas redes sociais foi grande, com manifestações a favor e contra a medida. Boa parte das reclamações veio de fãs menores que estavam se programando para assistir ao filme.

No Twitter, a página do Cinematerna, organização social sem fins lucrativos que promove sessões de cinema para mães de bebês com até 18 meses, estampava uma publicação que dizia: Mães e pais frequentadores do CineMaterna nos escreveram pedindo Deadpool 2. Queremos contar que este filme não poderá ser exibido em nossas sessões. A nova aventura da Marvel recebeu classificação 18 anos.

Consultada, a distribuidora brasileira informou, por meio de sua assessoria, que não vai se pronunciar. Apesar disso, uma fonte da empresa com conhecimento do assunto disse que a decisão foi recebida com surpresa, até porque o primeiro filme da franquia, Deadpool (2016), era mais violento e recebeu classificação de 16 anos.

A restrição imposta pela classificação pode afetar a bilheteria de Deadpool 2. O primeiro filme foi um grande sucesso, com arrecadação de US$ 783 milhões em todo o mundo  US$ 20,6 milhões só no Brasil.

São raros os filmes que ganham classificação máxima no Brasil. O brasileiro Aquarius (2016), de Kleber Mendonça Filho, chegou a ter a classificação máxima, mas, após mobilização do setor e uma reunião entre a distribuidora e o secretário nacional de Justiça e Cidadania da época, Gustavo Marrone, passou para 16 anos.

Deadpool Crédito: Divulgação

10 curiosidades

Realizadores confiantes

'Deadpool 2' foi confirmado antes mesmo de o primeiro 'Deadpool' estrear no cinema, devido à boa repercussão em sessões de teste com o público.

Piada com a Liga da Justiça

Conhecido por ser um herói debochado, Deadpool fez, no primeiro filme, uma piada com o longa "Liga da Justiça". E repete a dose nesta sequência: brinca com a remoção de bigode mal-feita no Super-Homem (Henry Calvin).

'One Eyed Willie

No trailer, Deadpool refere-se a Cable como "One Eyed Willie", menção ao clássico "Goonies" (1985), que tem o ator Josh Brolin no papel de Brand. Na fantasia, crianças encontram tesouros que pertenciam ao pirata One Eyed Willie.

Vilão em dose dupla

Cable não é o único personagem atual de Josh Brolin no cinema. O ator americano também está em cartaz no filme "Vingadores: guerra infinita", como outro vilão, Thanos.

Mudança profunda

Se nas histórias em quadrinhos, Dominó (Zazie Beetz) é aliada de longa data e ex-namorada de Cable (uma mulher artificialmente branca com um círculo preto em volta do olho esquerdo), que odeia Deadpool, no longa, ela é apresentada como aliada de Deadpool (afro-americana cuja marca ao redor do olho é branca) trabalhando contra Cable.

Implicância com os X-Men

Que o Deadpool adora implicar com os X-Men, quem viu o primeiro filme já sabe. O alvo da vez é o Professor Xavier, na verdade, um personagem cadeirante muito parecido com ele. A mansão que serve de escola para os mutantes também aparece em cena.

'Ao infinito e além'

Entre as referências feitas a outros filmes, há uma sobre 'Toy Story'. É na cena em que Deadeapool brinca com um boneco de caubói, que tem escrito na sola do sapato o nome do personagem, Wade _ na animação, Woody tem o nome de seu dono, Andy.

'Como uma camisinha gigante'

Durante uma entrevista ao "The Graham Norton Show", o ator Ryan Reynolds contou que o uniforme do super-herói não é confortável: "É como uma camisinha gigante".

Fox proibiu piada de Ryan Reynolds sobre a Disney

Como no filme anterior, o personagem também faz piadas com fatos reais. Mas agora, uma foi proibida: a a 20th Century Fox (produtora do longa) foi comprada pela Disney e, segundo entrevista de Ryan Reynolds ao portal "Indiewire", proibiu que os novos donos fosesm alvo de brincadeiras.

Partitipação de Wolverine?