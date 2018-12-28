'De Pernas pro Ar 3' terá a participação de Cauã Reymond; veja trailer

27/12/2018 - Ingrid Guimarães e Cauã Reymond em cena de "De Pernas pro Ar 3" Crédito: Desirée do Valle/Divulgação

Programado para ser lançado em abril, "De Pernas pro Ar 3" já tem trailer oficial. Além da volta da empresária Alice, interpretada por Ingrid Guimarães, o longa terá participação do ator Cauã Reymond.

Ele aparece quando a personagem usa óculos de realidade virtual, em cenas que vão entre o sensual e o engraçado.

A história mostra Alice e o sucesso internacional de sua rede de lojas Sexy Delícia. Depois de conquistar Nova York, a marca chega a Paris. Ela, porém, está cansada de tanto trabalho e de ficar tanto tempo longe da família, e decide se aposentar, deixando o comando na mão de sua mãe, Marion (Denise Weinber).

Os dias de folga acabam quando aparece Leona (Samya Pascotto), que inventa um aparelho com potencial de revolucionar o mercado dos sexy shops. Não bastasse isso, ela ainda tentará conquistar o coração de Paulinho (Eduardo Mello), filho de Alice. A empresária não vê outra alternativa a não ser voltar à ativa.