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cinema

'De Pernas pro Ar 3' terá a participação de Cauã Reymond; veja trailer

Filme protagonizado por Ingrid Guimarães ganhou trailer e será lançado em abril

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 22:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 22:43
27/12/2018 - Ingrid Guimarães e Cauã Reymond em cena de "De Pernas pro Ar 3" Crédito: Desirée do Valle/Divulgação
Programado para ser lançado em abril, "De Pernas pro Ar 3" já tem trailer oficial. Além da volta da empresária Alice, interpretada por Ingrid Guimarães, o longa terá participação do ator Cauã Reymond.
Ele aparece quando a personagem usa óculos de realidade virtual, em cenas que vão entre o sensual e o engraçado.
A história mostra Alice e o sucesso internacional de sua rede de lojas Sexy Delícia. Depois de conquistar Nova York, a marca chega a Paris. Ela, porém, está cansada de tanto trabalho e de ficar tanto tempo longe da família, e decide se aposentar, deixando o comando na mão de sua mãe, Marion (Denise Weinber).
Os dias de folga acabam quando aparece Leona (Samya Pascotto), que inventa um aparelho com potencial de revolucionar o mercado dos sexy shops. Não bastasse isso, ela ainda tentará conquistar o coração de Paulinho (Eduardo Mello), filho de Alice. A empresária não vê outra alternativa a não ser voltar à ativa.
O elenco ainda conta com Bruno Garcia, Duda Batista, Cristina Pereira, Vicent Mangado, Stepan Nercessian, Claudia Mauro e Maria Paula. Além de atuar, Ingrid Guimarães também participou da criação do roteiro com Marcelo Saback e Rene Belmonte. A direção fica por conta de Julia Rezende.

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