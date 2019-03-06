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TELEVISÃO

'Cem Anos de Solidão' vai virar série da Netflix

Plataforma de streaming adquiriu os diretos do romance seminal de Gabriel García Márquez

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:45

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:45
Gabriel Garcia Marquez Crédito: Divulgação
A Netflix anunciou nesta quarta (6) que adquiriu os direitos de "Cem Anos de Solidão", romance seminal do colombiano Gabriel García Márquez, e irá transformá-lo em série.
Rodrigo e Gonzalo García, filhos do escritor, serão produtores-executivos da série, que será falada em espanhol. Ao New York Times, Rodrigo García disse que seu pai, morto há cinco anos, queria uma adaptação que mantivesse a língua original.
Vice-presidente do conteúdo original da Netflix para a América Latina e a Espanha, Francisco Ramos afirmou ao jornal americano que a plataforma de streaming já havia tentado comprar os direitos do livro antes, mas houve resistência. Conseguiu depois dos sucessos da série "Narcos" e do longa-metragem "Roma", vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro.
"Cem Anos de Solidão", um dos marcos do realismo mágico, foi publicado em 1967. Retrata a saga de sucessivas gerações da família Buendía na fictícia aldeia Macondo, um símbolo da truculência e dos impasses da América Latina.
Internautas exprimiram emoção com a notícia, mas também alguma preocupação de que a série não faça jus à obra de García Márquez.

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