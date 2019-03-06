'Cem Anos de Solidão' vai virar série da Netflix

Gabriel Garcia Marquez Crédito: Divulgação

A Netflix anunciou nesta quarta (6) que adquiriu os direitos de "Cem Anos de Solidão", romance seminal do colombiano Gabriel García Márquez, e irá transformá-lo em série.

Rodrigo e Gonzalo García, filhos do escritor, serão produtores-executivos da série, que será falada em espanhol. Ao New York Times, Rodrigo García disse que seu pai, morto há cinco anos, queria uma adaptação que mantivesse a língua original.

Vice-presidente do conteúdo original da Netflix para a América Latina e a Espanha, Francisco Ramos afirmou ao jornal americano que a plataforma de streaming já havia tentado comprar os direitos do livro antes, mas houve resistência. Conseguiu depois dos sucessos da série "Narcos" e do longa-metragem "Roma", vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro.

"Cem Anos de Solidão", um dos marcos do realismo mágico, foi publicado em 1967. Retrata a saga de sucessivas gerações da família Buendía na fictícia aldeia Macondo, um símbolo da truculência e dos impasses da América Latina.