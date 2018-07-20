'Bingo' é favorito no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018

Com 15 indicações, "Bingo - O rei das manhãs" é o mais forte concorrente do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018, cuja cerimônia de entrega de troféus acontece no dia 18 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil. No primeiro turno de votação, envolvendo os sócios da Academia Brasileira de Cinema, entraram na disputa 36 longas e 20 curtas nacionais, além de cinco longas estrangeiros, que concorrem ao Troféu Grande Otelo em 25 categorias.
"Bingo", que representou o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, concorre nas seis principais categorias artísticas da premiação, incluindo longa de ficção, direção (Daniel Rezende), atriz (Leandra Leal), ator (Vladimir Brichta), atriz coadjuvante (Ana Lúcia Torre) e ator coadjuvante (Augusto Madeira). Na lista de mais indicados, "A Glória e a Graça", de Flávio Tambellini, e "Como nossos pais", de Laís Bodanzky, concorrem em dez categorias cada um.
Os vencedores serão escolhidos por meio de uma segunda rodada de votação dos integrantes da Academia, combinada à votação popular nas categorias longa de ficção, longa de documentário e longa estrangeiro. Este ano, também, a Academia homenageia a atriz Fernanda Montenegro, que comemora 75 anos de carreira.
VEJA TODOS OS INDICADOS:
MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO
"A GLÓRIA E A GRAÇA", de Flávio Ramos Tambellini
"BINGO - O REI DAS MANHÃS", de Daniel Rezende
"COMO NOSSOS PAIS", de Laís Bodanzky
"ERA O HOTEL CAMBRIDGE", de Eliane Caffé
"GABRIEL E A MONTANHA", de Fellipe Barbosa
MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
"CORA CORALINA TODAS AS VIDAS", de Renato Barbieri
"DIVINAS DIVAS", de Leandra Leal
"NO INTENSO AGORA", de João Moreira Salles
"PITANGA", de Beto Brant e Camila Pitanga
"UM FILME DE CINEMA", de Walter Carvalho
MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA
"FALA SÉRIO, MÃE!", de Pedro Vasconcelos
"DIVÓRCIO", de Pedro Amorim
"LA VINGANÇA", de Fernando Fraiha
"MALASARTES E O DUELO COM A MORTE", de Paulo Morelli
"OS PARÇAS", de Halder Gomes
MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
"AS AVENTURAS DO PEQUENO COLOMBO", de Rodrigo Gava
"BRUXARIAS", de Virginia Curia Martinez
"BUGIGANGUE NO ESPAÇO", de Ale McHaddo.
"HISTORIETAS ASSOMBRADAS O FILME", de Victor-Hugo Borges
"LINO UMA AVENTURA DE SETE VIDAS", de Rafael Ribas
MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
"DETETIVES DO PRÉDIO AZUL" de André Pellenz. Produção: Sandi Adamiu, MarcioFraccaroli, André Fraccaroli, André Pellenz por Paris Entretenimento
"UM TIO QUASE PERFEITO" de Pedro Antonio. Produção: MarizaLeão e Erica Iootty por Morena Filmes
MELHOR DIREÇÃO
DANIEL REZENDE por "Bingo - O rei das manhãs"
DANIELA THOMAS por "Vazante"
ELIANE CAFFÉ por "Era o Hotel Cambridge"
FELLIPE BARBOSA por "Gabriel e a Montanha"
LAÍS BODANZKY por "Como Nossos Pais"
MELHOR ATRIZ
CAROLINA FERRAZ como GLÓRIA por "A Glória e a Graça"
CAROLINE ABRAS como CRIS por "Gabriel e a montanha"
DIRA PAES como TONINHA por "Redemoinho"
LEANDRA LEAL como LÚCIA por "Bingo - O rei das manhãs"
MARIA RIBEIRO como ROSA por "Como nossos pais"
MARJORIE ESTIANO como EMÍLIA por "Entre irmãs"
MELHOR ATOR
ALEXANDRE NERO como JOÃO CARLOS MARTINS ADULTO por "João, o maestro"
IRANHDIR SANTOS como LUZIMAR por "Redemoinho"
JESUÍTA BARBOSA como PEDRO MALASARTES por "Malasartes e o duelo com a Morte"
JOÃO PEDRO ZAPPA como GABRIEL por "Gabriel e a montanha"
VLADIMIR BRICHTA como AUGUSTO MENDES por "Bingo - O rei das manhãs"
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
ANA LUCIA TORRE como MARTA MENDES por "Bingo - O rei das manhãs"
CAMILLA AMADO como BIBICA por "Redemoinho"
CLARISSE ABUJAMRA como CLARICE por "Como nossos pais"
LETÍCIA COLIN como LINDALVA por "Entre irmãs"
SANDRA CORVELONI como GRAÇA por "A Glória e a Graça"
MELHOR ATOR COADJUVANTE
AUGUSTO MADEIRA como VASCONCELOS por "Bingo - O rei das manhãs"
CESAR MELLO como OTÁVIO por "A Glória e a Graça"
CLÁUDIO JABORANDY como DR. DUARTE por "Entre irmãs"
FABRICIO BOLIVEIRA como JEREMIAS por "Vazante"
FELIPE ROCHA como PEDRO por "Como nossos pais"
JORGE MAUTNER como HOMERO por "Como nossos pais"
SELTON MELLO como PACO por "O filme da minha vida"
MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA
LULA CARVALHO; ASC/ABC por "Bingo - O rei das manhãs"
FELIPE REINHEIMER por Soundtrack
GUSTAVO HADBA por "A Glória e a Graça"
INTI BRIONES por "Vazante"
WALTER CARVALHO por "O filme da minha vida"
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
CAROL BENJAMIN, LEANDRA LEAL, LUCAS PARAIZO E NATARA NEY por "Divinas divas"
DANIELA THOMAS E BETO AMARAL por "Vazante"
ELIANE CAFFÉ, INÊS FIGUEIRO E LUIS ALBERTO DE ABREU por "Era o Hotel Cambridge"
FABIO MEIRA por "As duas Irenes"
LAÍS BODANZKY E LUIZ BOLOGNESI por "Como nossos pais"
LUIZ BOLOGNESI por "Bingo - O rei das manhãs"
MARCELO GOMES por "Joaquim"
MIKAEL DE ALBUQUERQUE E LUSA SILVESTRE por "A Glória e a Graça"
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
FLÁVIA LINS E SILVA, LG BAYÃO E MIRNA NOGUEIRA adaptado da série "DPA Detetives do Prédio Azul", de Flávia Lins e Silva por "Detetives do Prédio Azul"
GEORGE MOURA adaptado da obra Inferno Provisório - O Mundo Inimigo Vol II de Luiz Ruffato por "Redemoinho"
MARCELO VINDICATTO E SELTON MELLO adaptado da obra Um pai de cinema, de Antonio Skármeta por "O filme da minha vida"
MIKAEL DE ALBUQUERQUE adaptado do livro 3000 Dias no Bunker um plano na cabeça e um país na mão, de Guilherme Fiuza por "Real - O plano por trás da História"
PATRÍCIA ANDRADE baseado da obra "A Costureira e o Cangaceiro, de Frances de Pontes Peebles por "Entre irmãs"
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
CARLA CAFFÉ por "Era o Hotel Cambridge"
CÁSSIO AMARANTE por "Bingo - O rei das manhãs"
CLAUDIO AMARAL PEIXOTO por "Entre irmãs"
CLAUDIO AMARAL PEIXOTO por "João, o maestro"
CLAUDIO AMARAL PEIXOTO por "O filme da minha vida"
MELHOR FIGURINO
ANA AVELAR por "Entre irmãs"
CÁSSIO BRASIL por "Como nossos pais"
CÁSSIO BRASIL por "Vazante"
KIKA LOPES por "O filme da minha vida"
VERÔNICA JULIAN por "Bingo - O rei das manhãs"
MELHOR MAQUIAGEM
ANNA VAN STEEN por "Bingo - O rei das manhãs"
ANNA VAN STEEN por "Malasartes e o duelo com a Morte"
EMI SATO por "João, o maestro"
MARCOS FREIRE por "A Glória e a Graça"
MARLENE MOURA E UIRANDÊ HOLANDA por "O filme da minha vida"
MELHOR EFEITO VISUAL
DIEGO MORONE, LUCIANO NEVES E LUIZ ADRIANO por "Soundtrack"
GUILHERME RAMALHO, LUIS CARONE E DANIEL DIAS por "Bingo - O rei das manhãs"
HUGO GURGEL por "Joaquim"
OMAR COLOCCI por "O rastro"
RICARDO BARDAL por "Malasartes e o duelo com a Morte"
MELHOR MONTAGEM FICÇÃO
BRUNO LASEVICIUS E JULIA PECHMAN por João, o Maestro
MÁRCIO HASHIMOTO por "Bingo - O rei das manhãs"
MÁRCIO HASHIMOTO por "Era o Hotel Cambridge"
RODRIGO MENECUCCI por "Como nossos pais"
SÉRGIO MEKLER por "A Glória e a Graça"
MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO
ABIGAIL SPINDEL por "Waiting for B"
EDUARDO ESCOREL E LAÍS LIFSCHITZ por "No intenso agora"
GIBA ASSIS BRASIL por "Quem é Primavera das Neves"
JULIANA MUNHOZ por "Pitanga"
NATARA NEY por "Divinas divas"
MELHOR SOM
BRUNO ARMELIN, EVANDRO LIMA, MARCEL COSTA, PEDRO SÁ, DAMIÃO LOPES E GUSTAVO LOUREIRO por "Memória em verde e rosa"
FELIPPE SCHULTZ MUSSEL, VINÍCIUS LEAL E JESSE MARMO por "Divinas divas"
GEORGE SALDANHA, BERNARDO UZEDA E ARMANDO TORRES JR; ABC por "O filme da minha vida"
GEORGE SALDANHA, FRANÇOIS WOLF E ARMANDO TORRES JR; ABC por "João, o maestro"
JORGE REZENDE, ALESSANDRO LAROCA, EDUARDO VIRMOND LIMA, RENAN DEODATO E ARMANDO TORRES JR; ABC por "Bingo - O rei das manhãs"
JOSÉ MOREAU LOUZEIRO, SIMONE ALVES E ARIEL HENRIQUE por "A Glória e a Graça"
MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
ANTONIO PINTO por "Como nossos pais"
ARTHUR B. GILLETTE por "Gabriel e a montanha"
BETO VILLARES por "Bingo - O rei das manhãs"
PEDRO TAMBELLINI por "A Glória e a Graça"
PLÍNIO PROFETA por "O filme da minha vida"
MELHOR TRILHA SONORA
BETO VILLARES por" Malasartes e o duelo com a Morte"
GUILHERME VAZ E MARCO ANTONIO GUIMARÃES por "Um filme de cinema"
JULIO BRESSANE por "Beduino"
MAURO LIMA, FAEL MONDEGO E FÁBIO MONDEGO por "João, o maestro"
PAULÃO 7 CORDAS por "Memória em verde e rosa"
RICA AMABIS E BETH BELI por "Pitanga"
MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO
"BLADE RUNNER 2049" (EUA) dirigido por Denis Villeneuve. Distribuição Sony Pictures
"DUNKIRK" (EUA) dirigido por Christopher Nolan. Distribuição: WarnerBros
"EU, DANIEL BLAKE" (Inglaterra) dirigido por Ken Loach. Distribuição: Imovision
"LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES" (EUA) dirigido por Damien Chazelle. Distribuição Paris Filmes
"UMA MULHER FANTÁSTICA" (Chile) dirigido por Sebastian Lelio. Distribuição: Imovision
MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO
"ANIMAIS", de Guilherme Alvernaz
"O VIOLEIRO FANTASMA", de Wesley Rodrigues
"PELEJA DO SERTÃO", de Fabio Miranda
"SOB O VÉU DA VIDA OCEÂNICA", de Quico Meirelles
"TORRE", de Nádia Mangolini
"VÊNUS-FILÓ A FADINHA LÉSBICA", de Sávio Leite
MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
"BAMBAS", de Anna Furtado
"BORÁ", de Angelo Defanti
"CANDEIAS", de Reginaldo Farias & Ythallo Rodrigues
"EM BUSCA DA TERRA SEM MALES", de Anna Azevedo
"O GOLPE EM 50 CORTES OU A CORTE EM 50 GOLPES", de Lucas Campolina
O QUEBRA-CABEÇA DE SARA, de Allan Ribeiro
"OCUPAÇÃO DO HOTEL CAMBRIDGE", de Andrea Mendonça
MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO
"A PASSAGEM DO COMETA", de Juliana Rojas
"CHICO", de Irmãos Carvalho
"DE TANTO OLHAR O CÉU GASTEI MEUS OLHOS", de Nathália Tereza
"NADA", de Gabriel Martins
"TENTEI", de Laís Melo
"THE BEAST", de Michael Wahrmann e Samantha Nell
"VACA PROFANA", de René Guerra