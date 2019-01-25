Home
'As Bahias e a Cozinha Mineira' lançam single 'Das Estrelas'

A música foi lançada na última sexta-feira (25) e faz parte do novo disco da banda que será lançado em março. "Das Estrelas" fala sobre a violência contra travestis e transexuais.