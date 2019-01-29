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CINEMA

'Aquaman' ultrapassa 'Batman' e é filme com maior bilheteria da DC

Produção faturou US$ 1,09 bilhão e é 8ª mais lucrativa de super-heróis

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 16:43

Publicado em 

29 jan 2019 às 16:43
Aquaman Crédito: Warner
"Aquaman" já está em cartaz há mais de um mês, mas foi nesta segunda-feira (28) que o filme da DC chegou ao faturamento de US$ 1,09 bilhão nas bilheterias mundiais, segundo anunciou o Box Office Mojo.
 
Com o novo valor, a produção protagonizada por Jason Momoa ultrapassou a franquia "Batman" e se tornou o filme mais lucrativo da DC, além de ser o oitavo na lista de maiores bilheterias de filmes de super-heróis.
 
Não é à toa que a sequência do herói aquático já está confirmada e não deve demorar muito para chegar aos cinemas.
 
Atualmente, o segundo lugar da lista de filmes mais lucrativos da DC é "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", que faturou US$ 1,084 bilhão. Em terceiro está "Batman: O Cavaleiro das Trevas", com US$ 1,004 bilhão.
 
Outros filmes da DC que devem estrear neste ano são "Mulher Maravilha 2" e "Esquadrão Suicida 2".

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