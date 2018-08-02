Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

'ALF, o Eteimoso' terá nova versão para a TV

Projeto deve sair do papel pelas mãos da Warner Bros TV; série foi lançada no Brasil pela Rede Globo em 1987
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 17:41

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:41

A série 'ALF, o ETeimoso' vai ganhar um remake Crédito: Reprodução / NBC
A série ALF, o Eteimoso, vai ganhar um remake. De acordo com o site Deadline, o projeto já está nos primeiros estágios de produção e deve sair do papel pelas mãos da Warner Bros TV.
A história do extraterrestre que cai acidentalmente na Terra e acaba indo morar com uma típica família americana de classe média foi exibida nos Estados Unidos entre 1986 e 1990. No Brasil, a produção foi lançada pela Rede Globo em 1987.
O ET era interpretado pelo marionetista Paul Fusco, que criou a série juntamente com Tim Patchett. ALF também era ocasionalmente interpretado pelo ator Mihaly 'Michu' Meszaros, que morreu em 2016. Max Wright como Willie Tanner, Anne Schedeen como Kate Tanner e Andrea Elson e Benji Gregory como as crianças Lynn e Brian completavam o elenco da série.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados